Dünya ve Avrupa Şampiyonu Craig Fallon ölü bulundu!

İki gün önce ailesi tarafından kayıp olarak bildirilen Büyük Britanyalı sporcu Craig Fallon’ın cansız bedeni İngiltere’nin doğusundaki Wrekin tepesine yakın bir bölgede bulundu. 36 yaşındaki İngiliz sporcunun ölüm nedeni belirsizliğini korurken polis yetkilileri şimdilik şüpheli bir durumun bulunmadığını bildirdi.

4 ay önce Galler Milli Takımı’nın antrenörlüğü görevine getirilen Fallon bir çocuk babasıydı. Başarılı sporcu; 2005 yılında dünya şampiyonu, 2006’da Avrupa şampiyonu, 2007 yılında ise tekrar dünya şampiyonu olmuştu.