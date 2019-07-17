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Dünya ve Avrupa Şampiyonu Craig Fallon ölü bulundu!
Diğer Sporlar

Dünya ve Avrupa Şampiyonu Craig Fallon ölü bulundu!

Ailesi tarafından polise kayıp olarak bildirilen Dünya eski Judo şampiyonlarından Craig Fallon'un İngiltere'nin doğusundaki Wrekin tepesine yakın bir bölgede cesedi bulundu.

17 Temmuz 2019 09:18

İki gün önce ailesi tarafından kayıp olarak bildirilen Büyük Britanyalı sporcu Craig  Fallon’ın cansız bedeni İngiltere’nin doğusundaki Wrekin tepesine yakın bir bölgede bulundu.  36 yaşındaki İngiliz sporcunun ölüm nedeni belirsizliğini korurken polis yetkilileri şimdilik şüpheli bir durumun bulunmadığını bildirdi.

4 ay önce Galler Milli Takımı’nın antrenörlüğü görevine getirilen Fallon bir çocuk babasıydı.  Başarılı sporcu; 2005 yılında dünya şampiyonu, 2006’da Avrupa şampiyonu, 2007 yılında ise tekrar dünya şampiyonu olmuştu.

Son güncelleme 09:40 | 17 Temmuz 2019
Craig Fallon judo
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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