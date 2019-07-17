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Demir Grup Sivasspor’dan orta sahaya Ganalı takviye!
Transfer Haberleri

Demir Grup Sivasspor’dan orta sahaya Ganalı takviye!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor 27 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Isaac Cofie ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı!

17 Temmuz 2019 17:30

Spor Toto Süper Lig’de yeni sezona Rıza Çalımbay yönetiminde hazırlanan Demir Grup Sivasspor orta sahasına takviye yaptı. Yiğidolar, geçen sezon Sporting Gijon’da forma giyen merkez orta saha oyuncusu Isaac Cofie ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

10 Temmuz 2019 Rıza Çalımbay: `Benim için iki önemli kulüp var` Kendisi için hayatta iki önemli kulübün olduğunu söyleyen Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Birincisi doğduğum, büyüdüğüm yer Sivas, ikincisi de Beşiktaş'tır, başlayıp bitirdiğim yerdir. İkisinde de çok başarılı olmak istiyorum” dedi. İlgili Haberi Oku

Sivasspor gün içinde Gana’dan görüntüler içeren bir video paylaşmış ve taraftarlarında hem merak hem de heyecan uyandırmıştı. Cofie, geçen sezon La Liga 2’de mücadele eden ve ligi 9. sırada bitiren Gijon’da 29 resmi maçta 1 gol ve 1 asist kaydetmişti.

Son güncelleme 17:30 | 17 Temmuz 2019
Demir Grup Sivasspor Isaac Cofie spor toto süper lig Sporting Gijon
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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