Demir Grup Sivasspor’dan orta sahaya Ganalı takviye!

Spor Toto Süper Lig’de yeni sezona Rıza Çalımbay yönetiminde hazırlanan Demir Grup Sivasspor orta sahasına takviye yaptı. Yiğidolar, geçen sezon Sporting Gijon’da forma giyen merkez orta saha oyuncusu Isaac Cofie ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Sivasspor gün içinde Gana’dan görüntüler içeren bir video paylaşmış ve taraftarlarında hem merak hem de heyecan uyandırmıştı. Cofie, geçen sezon La Liga 2’de mücadele eden ve ligi 9. sırada bitiren Gijon’da 29 resmi maçta 1 gol ve 1 asist kaydetmişti.