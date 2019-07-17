Demir Grup Sivasspor’dan orta sahaya Ganalı takviye!

Spor Toto Süper Lig’de yeni sezona Rıza Çalımbay yönetiminde hazırlanan Demir Grup Sivasspor orta sahasına takviye yaptı. Yiğidolar, geçen sezon Sporting Gijon’da forma giyen merkez orta saha oyuncusu Isaac Cofie ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Rıza Çalımbay: `Benim için iki önemli kulüp var` Kendisi için hayatta iki önemli kulübün olduğunu söyleyen Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Birincisi doğduğum, büyüdüğüm yer Sivas, ikincisi de Beşiktaş'tır, başlayıp bitirdiğim yerdir. İkisinde de çok başarılı olmak istiyorum” dedi. İlgili Haberi Oku

Sivasspor gün içinde Gana’dan görüntüler içeren bir video paylaşmış ve taraftarlarında hem merak hem de heyecan uyandırmıştı. Cofie, geçen sezon La Liga 2’de mücadele eden ve ligi 9. sırada bitiren Gijon’da 29 resmi maçta 1 gol ve 1 asist kaydetmişti.