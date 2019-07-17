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Cemil Usta kimdir? 2019 2020 sezonunda Süper Lig’e adını veren Cemil Usta’nın hayatı…
Trabzonspor

Cemil Usta kimdir? 2019 2020 sezonunda Süper Lig’e adını veren Cemil Usta’nın hayatı…

Cemil Usta, 1 Ocak 1951'de Trabzon'da dünyaya geldi. 2019-2020 sezonunda Süper Lig'e adını veren Cemil Usta Trabzonspor'un efsane isimleri arasında yer alıyor. Peki, Cemil Usta kimdir ve kaç yaşında?

17 Temmuz 2019 17:02

Süper Lig'de 2019-2020 Sezonunun adı “Cemil Usta” Sezonu oldu. Kaptan Dozer lakabıyla bilinen Cemil Usta, eski bir Trabzonspor futbolcusudur. 1970’li yıllarda Trabzonspor forması giyen Usta, o dönemde Dozer ve Takoz gibi lakaplarla da anılmıştır.İşte Cemil Usta hakkında merak edilenler…

CEMİL USTA KİMDİR?

Cemil Usta, 1 Ocak 1951’de Trabzon’da dünyaya gelmiş ve futbola 1967 yılında Sebat Gençlik kulübünde başladı. 1970 yılında o zaman 2. Lig’de yer alan Trabzonspor’a transfer olduktan sonra 1973-1974 sezonunda Bordo-Mavili forma ile 1. Lig’e yükselme sevinci yaşadı.

1975-1976 ve 1976-1977 sezonlarında üst üste iki şampiyonluk kazanarak Anadolu devrimini gerçekleştiren efsane Trabzonspor kadrosunun sol beki olan Cemil Usta, 1976 yılında Şampiyon Kulüpler Kupası’nda kazanılan 1-0’lık tarihi Liverpool galibiyetinin golünü attı.

Güçlü fiziği, kuvvetli ayakları ve duvar gibi sertliği nedeniyle “Dozer” lakabını alan Türk futbolunun aşılmaz kalesi Cemil Usta, uzun yıllar Trabzonspor’un kaptanlığını yaparken 2 kez A Milli Takım formasını giydi.

“Ben Trabzonspor’un kaptanıyım, para için kulübümü terk edip başka kaptanların arkasında sahaya çıkmak bana yakışmaz” sözüyle simgeleşen Cemil Usta, Trabzonspor’un unutulmaz futbolcuları arasında yerini aldı.

1978 yılında jübile yaptıktan sonra Bordo-Mavili kulübün altyapısında görev alan Cemil Usta, birçok oyuncu yetiştirerek Türk futboluna katkı sağladı. Trabzon’da futbolun sevilmesinde ve gençlerin futbola yönlendirilmesinde büyük emekleri olan Cemil Usta, 15 Mart 2003 tarihinde aramızdan ayrıldı.

Son güncelleme 17:02 | 17 Temmuz 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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