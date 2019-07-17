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Beşiktaş’tan Burak Yılmaz ve transfer açıklaması!
Transfer Haberleri

Beşiktaş’tan Burak Yılmaz ve transfer açıklaması!

Beşiktaş Sportif Direktörü Ali Naibi, "Burak bu sene burada kalacak ve bizi şampiyonluğa götürecek yolda önemli katkıda bulunacaktır" dedi.

17 Temmuz 2019 07:14

Bir süredir İtalya’nın Lecce takımı tarafından ısrarla istenen Burak Yılmaz’ın geleceği ile ilgili Beşiktaş kulübünden resmi açıklama geldi.

Siyah-beyazlı ekibin sportif direktörü Ali Naibi, Burak Yılmaz’ın transferi konusunda  özel açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz’ın siyah-beyazlı takımda kalıp, kendilerini şampiyonluğa götüreceğini belirten Ali Naibi, “Burak Yılmaz’ın kulübümüzle iki sene daha mukavelesi bulunuyor. Burak bu sene burada kalacak ve bizi şampiyonluğa götürecek yolda önemli katkıda bulunacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Oyuncumuzun şu andaki tek motivasyonunun bir an önce iyileşip sezona en iyi şekilde başlamak olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

16 Temmuz 2019 Lecce taraftarının Burak Yılmaz çılgınlığı! `Osmanlılı golcü...` Lecce`nin önde gelen taraftar gruplarından biri, Beşiktaş`ın golcüsü Burak Yılmaz için beste yaptı. İtalyan ekibine transfer olmasını bekledikleri milli futbolcuyu için yaptıkları besteyi sosyal medyadan yayınlayan taraftarlar, kulüp CEO`su Mauro Meluso`ya da göndermede bulundu İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 07:14 | 17 Temmuz 2019
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