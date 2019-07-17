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Beşiktaş Pendikspor maçı hangi kanalda?
Beşiktaş

Beşiktaş Pendikspor maçı hangi kanalda?

Beşiktaş ilk hazırlık maçında Pendikspor ile karşılaşıyor. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen maç saat 18.30'da başladı. Peki Beşiktaş Pendikspor maçı hangi kanalda? İşte maç ile ilgili merak edilenler...

17 Temmuz 2019 19:10

Yeni sezon hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde devam eden Beşiktaş ilk hazırlık maçında Pendikspor ile karşılaşıyor. Beşiktaş Pendikspor maçı televizyonda yayınlanmıyor.

Beşiktaş’ın 2019-2020 Süper Lig sezonu öncesi yapacağı, açıklanan hazırlık maçları şu şekilde:

17 Temmuz Çarşamba

18:30 Beşiktaş – Pendikspor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)

21 Temmuz Pazar

18:30 Beşiktaş – Kocaelispor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)

27 Temmuz Cumartesi

17:00 Beşiktaş – CD Eibar (Kössen)

29 Temmuz Pazartesi

18:00 Beşiktaş – Apollon Larisas (Bischofshofen)

2 Ağustos Cuma

18:00 Beşiktaş – Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

4 Ağustos Pazar

17:00 Beşiktaş – Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

10 Ağustos Cumartesi

20:00 Beşiktaş – Panathinaikos (Atatürk Olimpiyat Stadı)

Son güncelleme 19:10 | 17 Temmuz 2019
beşiktaş pendikspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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