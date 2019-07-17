Beşiktaş Pendikspor maçı hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde devam eden Beşiktaş ilk hazırlık maçında Pendikspor ile karşılaşıyor. Beşiktaş Pendikspor maçı televizyonda yayınlanmıyor.
Beşiktaş’ın 2019-2020 Süper Lig sezonu öncesi yapacağı, açıklanan hazırlık maçları şu şekilde:
17 Temmuz Çarşamba
18:30 Beşiktaş – Pendikspor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)
21 Temmuz Pazar
18:30 Beşiktaş – Kocaelispor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)
27 Temmuz Cumartesi
17:00 Beşiktaş – CD Eibar (Kössen)
29 Temmuz Pazartesi
18:00 Beşiktaş – Apollon Larisas (Bischofshofen)
2 Ağustos Cuma
18:00 Beşiktaş – Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)
4 Ağustos Pazar
17:00 Beşiktaş – Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)
10 Ağustos Cumartesi
20:00 Beşiktaş – Panathinaikos (Atatürk Olimpiyat Stadı)