Beşiktaş Pendikspor maçı hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde devam eden Beşiktaş ilk hazırlık maçında Pendikspor ile karşılaşıyor. Beşiktaş Pendikspor maçı televizyonda yayınlanmıyor.

Beşiktaş’ın 2019-2020 Süper Lig sezonu öncesi yapacağı, açıklanan hazırlık maçları şu şekilde:

17 Temmuz Çarşamba

18:30 Beşiktaş – Pendikspor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)

21 Temmuz Pazar

18:30 Beşiktaş – Kocaelispor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)

27 Temmuz Cumartesi

17:00 Beşiktaş – CD Eibar (Kössen)

29 Temmuz Pazartesi

18:00 Beşiktaş – Apollon Larisas (Bischofshofen)

2 Ağustos Cuma

18:00 Beşiktaş – Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

4 Ağustos Pazar

17:00 Beşiktaş – Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

10 Ağustos Cumartesi

20:00 Beşiktaş – Panathinaikos (Atatürk Olimpiyat Stadı)