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Barcelona’dan Neymar transferi için çılgın plan!
Transfer Haberleri

Barcelona’dan Neymar transferi için çılgın plan!

Barcelona'nın Neymar için Paris Saint-Germain'e 40 milyon euro artı Coutinho ve Dembele'yi önerdiği iddia edildi.

17 Temmuz 2019 07:40

Paris Saint-Germain’den ayrılmak isteyen Neymar için Barcelona’nın yaptığı yeni teklif ortaya çıktı.

İspanya basınında yer alan habere göre; Barcelona, Neymar için Paris Saint-Germain’e 40 milyon euro artı Philippe Coutinho ve Ousmane Dembele teklifinde bulundu.

Paris Saint-Germain’in bu teklife sıcak bakmadığı ve Brezilyalı futbolcu için istediği 300 milyon euro rakamında ısrarcı olduğu kaydedildi.

THOMAS TUCHEL’DEN AÇIKLAMA

Neymar hakkında Fransa basınına konuşan Tuchel ise, “Neymar’ın takımdan ayrılmak istediğini Copa America’dan önce öğrendik. Ancak ortada kesin bir durum yok. O halen bizim oyuncumuz” dedi.

Neymar, geçmişte Santos ve Barceloan formaları giymiş, kariyeri boyunca çıktığı 378 müsabakada 226 gol 140 asistlik performans sergilemişti.

Son güncelleme 07:40 | 17 Temmuz 2019
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2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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