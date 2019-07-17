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Transfer Haberleri

Atletico Madrid’in Kevin Trippier transferi tarihe geçti! İlk kez…

Atletico Madrid Kulübü, Tottenham'dan İngiliz savunma oyuncusu Kieran Trippier'i transfer ettiğini duyurdu. Trippier, La Liga tarihinin 20. Atletico Madrid tarihinin ise ilk İngiliz futbolcusu oldu.

17 Temmuz 2019 20:06

İspanya’nın Atletico Madrid takımı, İngiltere’nin Tottenham takımında forma giyen İngiliz futbolcu Kieran Trippier’i transfer etti. Atletico Madrid Kulübüden yapılan yazılı açıklamada, transfer için Tottenham ile anlaşma sağlandığı ve Trippier ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyuruldu.

Savunmanın sağ kanadında görev yapan ve hücuma çıkma özelliği olan 28 yaşındaki İngiliz futbolcu, ilk defa İngiltere dışında bir ligde oynayacak. Trippier, Atletico Madrid’in yaz döneminde transfer ettiği, defans bölgesindeki 3’üncü, toplamda ise 7’nci futbolcu oldu.

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Sezon öncesi hazırlıklarına bir hafta önce başlayan Atletico, defansta Felipe Monteiro ve Renan Lodi, orta sahada Marcos Llorente ve Hector Herrera, forvette ise Joao Felix ve Ivan Saponjic’i kadrosuna katmıştı. İspanyol basını, Atletico Madrid’in Trippier transferinden dolayı Tottenham’a 23 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini iddia etti.

Atletico tarihinde bir ilk!

Kevin Trippier, La Liga’da forma giyen 20. İngiliz futbolcu olacak! Trippier aynı zamanda Atletico Madrid tarihinin ilk, La Liga’nın da aktif tek İngiliz futbolcusu. Geçen sezonun tek İngilizi olan Patrick Roberts, Manchester City’den kiralık olarak Girona forması giymişti.

Son güncelleme 20:06 | 17 Temmuz 2019
Atletico Madrid ispanya la liga Kevin Trippier
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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