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Transfer Haberleri

Arjantinli savunma oyuncusu Campi, Trabzon’a geldi

Trabzonspor´un prensip anlaşmasına vardığı Arjantinli 28 yaşındaki stoper Gaston Campi, sabaha karşı Trabzon'a geldi.

17 Temmuz 2019 08:10

Campi, sabah saat 05.00’te uçağın Trabzon Havalimanı’na inmesinin ardından dış hatlar bölümünden çıkış yaptı. Trabzonspor Kulübü yetkilileri tarafından karşılanan Campi, daha sonra kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

Bordo-mavililerin, bugün Arjantinli savunma oyuncusu ile yapacağı görüşmenin ardından transferin resmiyet kazandırılması bekleniyor.

Arjantin Premier Lig ekibi Estudiantes ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve 2018-2019 sezonunu kiralık olarak Portekiz ekibi Chaves’te tamamlayan 1.93’lük stoper, ön libero ve sol bekte de görev yapabiliyor.

Son güncelleme 08:20 | 17 Temmuz 2019
Gaston Campi trabzonspor transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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