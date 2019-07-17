SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Otobüsten düşen genç kız hayatını kaybetti... Kan donduran görüntüler
Altınordu kalecisi Erce Trabzonspor’da
Transfer Haberleri

Altınordu kalecisi Erce Trabzonspor’da

Spor Toto 1. Lig kulübü Altınordu'da forma giyen kaleci Erce Kardeşler, Süper Lig ekibi Trabzonspor'la anlaştı. 25 yaşındaki file bekçisi dün gece yönetimden izin isteyip Erzurum kampından ayrılarak bordo-mavili kulüple anlaşmak üzere Trabzon'a gitti.

17 Temmuz 2019 11:56

Takım arkadaşlarıyla vedalaşan kaleci Erce’nin Trabzonspor’un 20 Temmuz’da başlayacak Avusturya kampına katılmak için vize işlemlerini yapacağı belirtildi. Altınordu ve Trabzonspor’un bonservis ücreti konusunda prensip anlaşmasına vardığı, İzmir ekibinin kalecinin bir sonraki transferinden yüzde 30 pay alacağı öğrenildi.

Bursaspor’da futbola başlayan Erce, Dardanelspor altyapısında oynadıktan sonra Yeşil Bursa’da profesyonel oldu. 2013 yılında Altınordu’ya transfer olan kaleci Erce, ilk yılında deneyim kazanması için Altınordu’nun pilot takımı Gümüşordu ile Bölgesel Amatör Lig’de mücadele etti. 2014-15’te İzmir ekibinin U21 takımında görev alan Erce, bir sonraki sezon 1. Lig’de 3 kez şans buldu. Son 3 sezonda A takımın kalesini koruyan başarılı eldiven, 1. Lig’de 98 müsabakaya çıktı. Geçen sezon Belçika ekibi Standard Liege’nin kapısından dönen Erce’nin ağabeyi Arda Kardeşler Süper Lig’de hakemlik, babası Eser Kardeşler ise teknik direktörlük yapıyor.

Altınordu  ile Trabzonspor arasında Karadeniz temsilcisinin geçen ay İzmir ekibinin altyapısından 17 yaşındaki Salih Kavrazlı ve 18 yaşındaki Atakan Gündüz’ü almasıyla oluşan buzlar, Erce transferiyle eridi. Altınordu, etik olmadığı savunduğu transferler sonrası Trabzonspor için, “Çocukken komşunun bahçesinden meyve çalmak kadar masum sayılamayacak bu tarz davranışlar bırakmalı” ifadesini kullanmıştı.

Son güncelleme 11:56 | 17 Temmuz 2019
altınordu erce kardeşler trabzonspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR