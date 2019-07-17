Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı’nın geleceği hakkında konuştu: ‘Yusuf’un kafasında…’

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bein Sports’a özel açıklamalarda bulunurken bir süredir gündemi meşgul eden Yusuf Yazıcı transferine de değindi. Trabzonspor taraftarının merakla beklediği konu hakkında net konuşan Başkan Ağaoğlu, “Yusuf’un kafasında Avrupa’da oynamak var. Kendisine seneye gitmesi yönünde teklif yaptık fakat oyuncu gitmek istediğini ısrarla söyleyince yapacak bir şey kalmadı” dedi.

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Buna rağmen Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’den başka Yusuf Yazıcı için teklif yapan kulüp olmadığının altını çizen Ağaoğlu cevabıyla Lille’den teklif geldiği iddialarını doğrularken, “Yusuf Yazıcı’ya sadece Lille Kulübü’nden teklif geldi fakat bu teklif bizim beklentilerimizi karşılamadı. Transfer şuanda askıda” ifadelerini kullandı ve daha iyi bir teklif beklendiğini belirtti.