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Abdullah Avcı yeni Visca’sını buldu!
Beşiktaş

Abdullah Avcı yeni Visca’sını buldu!

Beşiktaş’ın hocası, ABD’li kanat oyuncusunun Başakşehir’deki başarısının baş mimarı olan Edin Visca’yı aratmayacağını yönetime iletip teşekkür etti

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 17 Temmuz 2019 07:29

BEŞİKTAŞ, Tyler Boyd'u kadrosuna katarken Teknik Direktör Abdullah Avcı da muradına erdi. Siyah-beyazlılara geldiği ilk günden beri ABD'li kanat oyuncusunun transferini isteyen deneyimli teknik adam, ısrarına gerekçe olarak Başakşehir'den Edin Visca'yı göstermişti. Boyd'un Ankaragücü'ndeki 6 aylık performansını çok beğenen Avcı, hücum organizasyonlarda çok verimli olacak bir futbolcunun transferini memnuniyetle karşıladı

SKORER KANAT

BAŞKAN Fikret Orman ile Sportif Direktör Ali Naibi'ye Boyd transferinden dolayı teşekkür eden deneyimli teknik adam, Edin Visca gibi fark yaratacağına inanıyor. Avcı, hem sağ hem de sol kanatta görev alan ABD'li yıldızın ofansif anlamda Visca'dan bir adım önde olduğunu düşünüyor. Boyd, Süper Lig'de 14 maça çıkmış ve 6 gol-4 asistle oynamıştı. Çoğu forvetin ulaşamadığı rakamı tutturan 24 yaşındaki yıldız, taraftarları şimdiden heyecanlandırdı.

Son güncelleme 07:29 | 17 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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