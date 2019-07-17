Abdullah Avcı yeni Visca’sını buldu!

BEŞİKTAŞ, Tyler Boyd'u kadrosuna katarken Teknik Direktör Abdullah Avcı da muradına erdi. Siyah-beyazlılara geldiği ilk günden beri ABD'li kanat oyuncusunun transferini isteyen deneyimli teknik adam, ısrarına gerekçe olarak Başakşehir'den Edin Visca'yı göstermişti. Boyd'un Ankaragücü'ndeki 6 aylık performansını çok beğenen Avcı, hücum organizasyonlarda çok verimli olacak bir futbolcunun transferini memnuniyetle karşıladı

SKORER KANAT

BAŞKAN Fikret Orman ile Sportif Direktör Ali Naibi'ye Boyd transferinden dolayı teşekkür eden deneyimli teknik adam, Edin Visca gibi fark yaratacağına inanıyor. Avcı, hem sağ hem de sol kanatta görev alan ABD'li yıldızın ofansif anlamda Visca'dan bir adım önde olduğunu düşünüyor. Boyd, Süper Lig'de 14 maça çıkmış ve 6 gol-4 asistle oynamıştı. Çoğu forvetin ulaşamadığı rakamı tutturan 24 yaşındaki yıldız, taraftarları şimdiden heyecanlandırdı.