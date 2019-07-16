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Wesley Sneijder sosyal medya hesabından Türk medyasına çattı!

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, Yolanthe Cabau ile boşanma iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "İnsanlar gerçekleri bilsin istiyorum" diyen Hollandalı yıldız evliliğinde kriz yaşadığını doğrularken tazminat iddialarını ise yalanladı.

16 Temmuz 2019 10:33

Bir süredir Yolanthe Cabau ile boşanma haberleriyle gündemde olan Wesley Sneijder ortaya atılan çeşitli iddialar hakkında açıklama metni yayınladı.

Sneijder, son olarak tazminat olarak eşine 15 milyon euro ödeyeceği iddiaları Hollanda basınında yer alan ve Türk medyasının da kullandığı haberlere vurgu da yaptı.  35 yaşındaki futbolcu mesajında şu ifadelere yer verdi.

İşte Wesley Sneijder’in açıklamaları…

“Ben ve Yolanthe hakkında söylenen yalanlara daha fazla hoşgörü gösteremeyeceğim. Bazı şeylere açıklık getirmek gerekiyor. Öncelikle, evet bir süredir bir arada değiliz. Şu an boşanmadık da. Evliliğimde birçok hata yaptım. Ancak, bu kimsenin işi değil. Yolanthe benim için hala iyi biridir ve ona çok saygı duyuyorum. Birlikte olmasak bile bana ve oğluma çok iyi bakıyor.

İkinci olarak, Yolanthe’nin maddi olarak bana ihtiyacı yok. Türk basını, Yolanthe’nin benden 19 milyon euro istediğini ve benim ona 15 verdiğimi yazdı! Beyler, giderek çılgınlaşıyorsunuz. İnsanlar gerçekleri bilsin istiyorum. Beyni olmayan insanlar, okuduğu her şeye her zaman inanır. Birbirimizin paralarına ihtiyacımız yok. Tüm yazılanlar yalan. Herhangi bir şeye cevap verme ihtiyacımız yok. Tüm bu yazılanlara rağmen çocuğumun annesi sakin kalmasına saygılıyım.

Ancak, bu durumda hoşlanmıyorum. İnsanların hayatımı darmadağın etmesine izin vermeyeceğim.”

Son güncelleme 10:49 | 16 Temmuz 2019
sosyal medya Wesley Sneijder Yolanthe Cabau
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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