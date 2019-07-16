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Trabzonspor

Trabzonspor’un Yusuf Yazıcı transferi için istediği paraya Lille’den yanıt

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Yusuf Yazıcı'nın transferi için Lille ile yaptığı görüşme tıkandı. Fransız ekibi, bordo mavili ekibin isteklerini fazla buluşunca görüşmelerin durdurulduğu öğrenildi.

16 Temmuz 2019 18:17

Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor’da forma giyen Yusuf Yazıcı’nın Lille’e transferinde kriz yaşanıyor.

22 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde kulübünden izin alarak Lille’e transferinin onaylanmasını istemişti. İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde Lille taraftı 15 milyon Euro + sonraki satıştan yüzde 10 pay teklifinde bulundu.

Ancak Trabzonspor yönetimi genç yıldız için 21 milyon Euro + sonraki satıştan yüzde 25 pay isteyince Lille tarafı bu teklifi fazla buldu.

İki kulüp arasındaki görüşmelerin an itibariyle dondurulduğu öğrenilirken yeni bir görüşme yapılıp yapılmayacağı ise bilinmiyor.

Son güncelleme 18:17 | 16 Temmuz 2019
Lille trabzonspor Yusuf Yazıcı
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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