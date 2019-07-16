Trabzonspor’un Yusuf Yazıcı transferi için istediği paraya Lille’den yanıt

Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor’da forma giyen Yusuf Yazıcı’nın Lille’e transferinde kriz yaşanıyor.

22 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde kulübünden izin alarak Lille’e transferinin onaylanmasını istemişti. İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde Lille taraftı 15 milyon Euro + sonraki satıştan yüzde 10 pay teklifinde bulundu.

Ancak Trabzonspor yönetimi genç yıldız için 21 milyon Euro + sonraki satıştan yüzde 25 pay isteyince Lille tarafı bu teklifi fazla buldu.

İki kulüp arasındaki görüşmelerin an itibariyle dondurulduğu öğrenilirken yeni bir görüşme yapılıp yapılmayacağı ise bilinmiyor.