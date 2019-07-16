SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Akşener'den savcılığa 'ifademi alın' başvurusu
Teniste Türkiye’nin yeni bir numarası Pemra Özgen
Diğer Sporlar

Teniste Türkiye’nin yeni bir numarası Pemra Özgen

Kadınlar dünya sıralamasında 194'üncülüğe yükselen Pemra Özgen, Türk tenisçiler arasında en üst basamakta yer aldı.

16 Temmuz 2019 12:12

Portekiz’de katıldığı turnuvada 17. tekler zaferini elde eden 33 yaşındaki Pemra, Kadın Tenisçiler Birliğinin (WTA) açıkladığı dünya sıralamasında 24 basamak birden tırmandı.

Tek kadınlarda 194. sıraya yükselerek kariyerinin en iyi derecesini elde eden Pemra, Başak Eraydın’ı geride bırakarak Türk tenisçiler arasında en üst sıraya çıktı. Milli sporcu, 10 yıl sonra Türkiye bir numarası unvanını yeniden elde etti.

İki basamak yükselen Başak Eraydın 207. sıraya yerleşti. 2016 Rio Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil eden Çağla Büyükakçay 6 basamak gerileyerek 252’nci, İpek Soylu ise 304. sırada yer aldı.

Profesyonel Tenisçiler Birliğinin (ATP) açıkladığı dünya sıralamasında ise Cem İlkel 259. basamakta bulunuyor.

Son güncelleme 12:12 | 16 Temmuz 2019
pemra özgen tenis
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR