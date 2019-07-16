Taffarel Galatasaray’da ayrılıyor iddiası sosyal medyayı salladı

Galatasaray’da 1998 yılından 2001 yılına kadar oynadıktan sonra 2011 yılında Fatih Terim’in teknik ekibine kaleci antrenörü olarak katılan Claudio Taffarel, 2014 yılında sarı-kırmızılı takımdaki görevini bırakarak Dunga’nın çalıştırdığı Brezilya Milli Takımı’na gitmişti. 2015 yılında yeniden Galatasaray kadrosuna katılan Claudio Taffarel’in, bir kez daha ayrılmak istediği öğrenildi.

Brezilyalı kalecinin ülkesini ve ailesini özlediği için sadece Brezilya Milli Takımı’nda çalışmak istediği belirtildi. Goal Brezilya’da yer alan haberde Taffarel’in, ayrılık kararını Fatih Terim ile yapacağı görüşmede tecrübeli teknik adama ileteceği iddia edildi. Haberde Taffarel’in ailesine yakın olmak için ülkesinde çalışmak istediğini Fatih Terim’e söyleyeceği yazılırken, 53 yaşındaki kaleci antrenörünün ayrılmak için izin isteyeceği yer aldı.

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SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI BULDU

Taffarel’in Galatasaray’da ayrılmak istediği iddiaları, sarı-kırmızı taraftarların büyük bir çoğunluğu tarafından üzüntüyle karşılandı. Sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapan Galatasaray taraftarları, daha önce de takımdan ayrılan Taffarel’in yokluğunda Fernando Muslera’nın formundaki düşüşe dikkat çekti.

İşte Galatasaray taraftarlarının yaptığı Taffarel paylaşımlarından bazıları:

Ne demek Taffarel artık ailesine yakın olmak istediği için görevinden ayrılıp ülkesine dönecek? Abooo Muslera’yı kim toparlayacak lan o zaman? Hiç sorunumuz yokmuş gibi bir de bu çıktı başımıza.. — Es. (@aurorashine_) July 16, 2019

Taffarel ayrılmış.. İyi olmadı bu. — Murat Yener (@murat_y1978) July 16, 2019

Taffarel gitmiş gsdan misketsin performans düşer — takim oyunu (@avengers_9103) July 16, 2019

sıfır şaka eğer taffarel giderse bu heriften çekeceğimiz var bu sene pic.twitter.com/f3Umt4GZx1 — ishak doğan (@ESRARLIYIM16) July 16, 2019

nolur taffarel haberleri gercek olmasın — $ (@arikufurinka) July 16, 2019

Taffarel, aynı anda Brezilya Milli Takımk ve Galatasaray'a antrenörlük yapmaktan yorulduğunu ifade etmiş. Brezilya Milli Takımı'nı bırakmanı öneriyorum Panter. — Nazlı (@nazligr5) July 16, 2019

Taffarel gidiyorsa yerine Mondragon düşünülür mü acaba? — A.A (@sultanahmeet) July 16, 2019

taffarel bilmem kaçıncı ailemi istiyom ben tribini atıp gitmiş yine. işin yoksa nando’nun kaprislerini çek şimdi. bununla birlikte nando’dan sonra güney amerikalı kaleci hegemonyasına son verip avrupalı kaleci mi transfer etsek? fena olmaz sanki. — sayhan (@sayhanbey) July 16, 2019