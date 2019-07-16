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Taffarel Galatasaray’da ayrılıyor iddiası sosyal medyayı salladı
Galatasaray

Taffarel Galatasaray’da ayrılıyor iddiası sosyal medyayı salladı

Galatasaray'da kaleci antrenörü olarak çalışan Claudio Taffarel'in, Türkiye'den ayrılmak istediği iddia edildi. Taffarel'in, gerekçesini de sunarak Fatih Terim ile konu hakkında görüşme yapması bekleniyor. Taffarel'in ayrılacağına dair iddialara Galatasaray taraftarları sosyal medyadan tepki gösterdi.

16 Temmuz 2019 16:31

Galatasaray’da 1998 yılından 2001 yılına kadar oynadıktan sonra 2011 yılında Fatih Terim’in teknik ekibine kaleci antrenörü olarak katılan Claudio Taffarel, 2014 yılında sarı-kırmızılı takımdaki görevini bırakarak Dunga’nın çalıştırdığı Brezilya Milli Takımı’na gitmişti. 2015 yılında yeniden Galatasaray kadrosuna katılan Claudio Taffarel’in, bir kez daha ayrılmak istediği öğrenildi.

Brezilyalı kalecinin ülkesini ve ailesini özlediği için sadece Brezilya Milli Takımı’nda çalışmak istediği belirtildi. Goal Brezilya’da yer alan haberde Taffarel’in, ayrılık kararını Fatih Terim ile yapacağı görüşmede tecrübeli teknik adama ileteceği iddia edildi. Haberde Taffarel’in ailesine yakın olmak için ülkesinde çalışmak istediğini Fatih Terim’e söyleyeceği yazılırken, 53 yaşındaki kaleci antrenörünün ayrılmak için izin isteyeceği yer aldı.

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SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI BULDU

Taffarel’in Galatasaray’da ayrılmak istediği iddiaları, sarı-kırmızı taraftarların büyük bir çoğunluğu tarafından üzüntüyle karşılandı. Sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapan Galatasaray taraftarları, daha önce de takımdan ayrılan Taffarel’in yokluğunda Fernando Muslera’nın formundaki düşüşe dikkat çekti.

İşte Galatasaray taraftarlarının yaptığı Taffarel paylaşımlarından bazıları:

GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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