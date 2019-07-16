SON DAKİKA | Merkez Hakem Kurulu Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar’a görev vermedi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakemleri açıkladı.

Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar bu listede kendine yer bulamadı. MHK, ayrıca Üst Klasman’da düdük çalacak hakem sayısını da 43’e çıkardı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakemleri açıkladı. Üst Klasman hakem sayısını 43’e çıkaran MHK, Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar’a ise bu listede yer vermedi.

Bülent Yıldırım, Spor Toto Süper Lig’i 2018-2019 sezonunda en son 31. haftada oynanan ve Galatasaray’ın 2-0 galip geldiği Galatasaray – Beşiktaş derbisinde görev almıştı. Yeni sezonda görev alamayacak olan Serkan Çınar ise 2018-2019 sezonunda en son 32. haftada oynanan Çaykur Rizespor – Galatasaray mücadelesinde görev almıştı.

2019-2020 sezonunda görev alacak Üst Klasman hakem listesi şöyle: