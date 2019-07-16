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SON DAKİKA | Merkez Hakem Kurulu Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar’a görev vermedi
Futbol

SON DAKİKA | Merkez Hakem Kurulu Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar’a görev vermedi

Son Dakika... Merkez Hakem Kurulu, 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri açıkladı. Merkez Hakem Kurulu, yeni sezonda Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'a görev vermedi.

16 Temmuz 2019 14:27

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakemleri açıkladı.

Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar bu listede kendine yer bulamadı. MHK, ayrıca Üst Klasman’da düdük çalacak hakem sayısını da 43’e çıkardı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakemleri açıkladı. Üst Klasman hakem sayısını 43’e çıkaran MHK, Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar’a ise bu listede yer vermedi.

Bülent Yıldırım, Spor Toto Süper Lig’i 2018-2019 sezonunda en son 31. haftada oynanan ve Galatasaray’ın 2-0 galip geldiği Galatasaray – Beşiktaş derbisinde görev almıştı. Yeni sezonda görev alamayacak olan Serkan Çınar ise  2018-2019 sezonunda en son 32. haftada oynanan Çaykur Rizespor – Galatasaray mücadelesinde görev almıştı.

 2019-2020 sezonunda görev alacak Üst Klasman hakem listesi şöyle:

Son güncelleme 15:16 | 16 Temmuz 2019
Bülent Yıldırım mhk Serkan Çınar
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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