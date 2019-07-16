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SON DAKİKA | Kayserispor’da iki şok sakatlık! Artem Kravets 4-5 hafta, Eray İşcan 5-6 ay…
Kayserispor

SON DAKİKA | Kayserispor’da iki şok sakatlık! Artem Kravets 4-5 hafta, Eray İşcan 5-6 ay…

Son dakika gelişmesi... Süper Lig ekibi Kayserispor'da iki şok sakatlık yaşandı. Köprücük kemiğinden sakatlanan forvet Artem Kravets 4-5 hafta, kaval kemiğinin üst ucu kırılan Eray İşcan ise 4-5 ay sahalardan uzak kalacak.

16 Temmuz 2019 17:37

Spor Toto Süper Lig ekibi Kayserispor’da geçtiğimiz gün yapılan antrenmanda kaleci Eray İşcan ve forvet Artem Kravets sakatlık geçirmişti.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre; sol köprücük kemiği eklemi düzeyinde ki ayrılma nedeniyle Artem Kravets’in 4-5 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Ayrıca kaleci Eray İşcan’ın ise kaval kemiği üst ucunda yaşanan kırılma nedeniyle yaklaşık 5-6 ay forma giyemeyeceği açıklandı.

Uzun süre Galatasaray forması giydikten sonra geçen sezon sonunda serbest kalan Eray İşcan, yeni sezon öncesinde Kayserispor ile anlaşma sağlamıştı.

Artem Kravets Ocak 2018’de Kayserispor’a transfer edilmişti. Ukraynalı futbolcu Süper Lig’de çıktığı 36 maçta 8 gol attı.

Son güncelleme 18:31 | 16 Temmuz 2019
Artem Kravets eray işcan kayserispor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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