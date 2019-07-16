SON DAKİKA | Kayserispor’da iki şok sakatlık! Artem Kravets 4-5 hafta, Eray İşcan 5-6 ay…

Spor Toto Süper Lig ekibi Kayserispor’da geçtiğimiz gün yapılan antrenmanda kaleci Eray İşcan ve forvet Artem Kravets sakatlık geçirmişti.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre; sol köprücük kemiği eklemi düzeyinde ki ayrılma nedeniyle Artem Kravets’in 4-5 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Ayrıca kaleci Eray İşcan’ın ise kaval kemiği üst ucunda yaşanan kırılma nedeniyle yaklaşık 5-6 ay forma giyemeyeceği açıklandı.

Uzun süre Galatasaray forması giydikten sonra geçen sezon sonunda serbest kalan Eray İşcan, yeni sezon öncesinde Kayserispor ile anlaşma sağlamıştı.