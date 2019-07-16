Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Tyler Boyd transferini açıklandı! Umut Meraş bekleniyor…

Transfer sezonunun açılmasıyla birçok isim takımların gündemine giriyor. Beşiktaş yeni sezon için hangi isimlerle görüşüyor? İşte Beşiktaş'ın yeni sezon için gündeminde yer alan isimler ve iddialar…

BOYD AÇIKLANDI

Transferin rakiplerine göre nispeten sessiz ekibi Beşiktaş, Tyler Boyd'u resmen kadrosuna kattığını açıkladı.

Açıklamada, “Vitoria Guimaraes kulübünden transfer edilen Tyler Boyd ile 4 senelik sözleşme imzalanmıştır” ifadeleri kullanıldı. Tyler Boyd geçen sezon devre arasında katıldığı MKE Ankaragücü'nde 14 maçta 6 gol ve 4 asiste imza atarak ligde ikinci yarıya damga vuran oyuncular arasında yer almıştı.

BJK UMUT MERAŞ İÇİN TEKLİFİNİ SUNDU

Bursaspor’da Umut Meraş’ın transferine yönelik yeni gelişmeler yaşanıyor.

Adı sıkça Beşiktaş ile anılan 23 yaşındaki oyuncu için siyah beyazlı yönetim, 7 milyon liralık teklif sundu. 7 milyon lirayı 7 uzun vadede çek şeklinde ödemek isteyen Beşiktaş yönetiminin teklifi sonrasında Bursaspor Kulübü, genç oyuncunun transferi için yurt dışından gelen talepleri de dikkate almaya başladı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille Kulübü, Umut Meraş için girişimde bulunurken; oyuncu izleme şefi Admar Lopez, Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan’dan oyuncunun gelişimi ve kişiliği ile ilgili bilgi aldı. Devre arasında da Lille Kulübü, genç oyuncuyu yakından takip ederken görüşmelerin sürdüğü ve önümüzdeki günlerde Fransız kulübünün teklif sunmaya hazırlandığı öğrenildi. Umut Meraş’ın yurt dışında bir başka talibi ise İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal oldu. 31 yaşındaki sol bek oyuncusu Jaume Costa ile yollarını ayırmayı planlayan İspanyol kulübü, bu oyuncuyu satarak kadrosuna Umut Meraş’ı dahil etmek istiyor. Genç oyuncu için nabız yoklayan İspanyol yöneticiler, Valladolid’e gitmesi beklenen Costa ile yolların ayrılması halinde teklifini sunacak.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ DE GÜNDEMDE Fotomaç’ta yer alan habere göre; Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ederken gündeme gelen isimlerden biri de Çağlar Söyüncü oldu. Leicester City forması giyen milli stoperi kiralamak isteyen siyah-beyazlıların bu konuda girişimlerine başladığı öne sürüldü.