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Pınar Karşıyaka’da Birkan ile görüşme askerden sonra
Basketbol Süper Ligi

Pınar Karşıyaka’da Birkan ile görüşme askerden sonra

Pınar Karşıyaka, geçen sezon Anadolu Efes'te kiralık olarak forma giyen Birkan Batuk ile sözleşme görüşmelerini, basketbolcunun askerlik görevi bittikten sonra başlayacak.

16 Temmuz 2019 18:25

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde dış transfer harekatını sürdüren Pınar Karşıyaka, iç transferde sözleşme yenilemek istediği Birkan Batuk’la, oyuncunun askerlik görevinden sonra masaya oturuyor. Geçen sezon Anadolu Efes’ten kiralık olarak yuvaya dönen Birkan Batuk, Kütahya’da bedelli askerlik yapıyor.

Pınar Karşıyaka’nın listesinde İstanbul BŞB’den Semih Erden, Tofaş’tan Kyle Weems, Anadolu Efes’ten Onuralp Bitim ve Fenerbahçe’den Egehan Arna da bulunuyor.

Karşıyaka, sezon sonunda kadrodaki tüm yabancılarının yanı sıra Egemen Güven, Berk, Erdi, İlkan ve Tayfun’la yollarını ayırdı. Antrenör Ufuk Sarıca’ya 3 yıl aradan sonra takımı yeniden emanet ederek dış transferde şutör guard Brondon Triche, pivot Jordan Morgan, uzun forvet Amath M’Baye ve guard Yunus Emre Sonsırma’yla sözleşme imzalayan Karşıyaka, Anadolu Efes’ten Metecan Birsen’le imza aşamasında…

Sezon öncesi, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nun parkelerini ilk kez değiştiren yeşil-kırmızılılarda Başkan Turgay Büyükkarcı, salonda yapılacak yenilemeler için Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’a teşekkür etti.

Son güncelleme 18:25 | 16 Temmuz 2019
birkan batuk Pınar Karşıyaka
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34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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34 19 65
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34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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