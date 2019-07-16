PES’ten FIFA’ya Juventus çalımı!

Konami, Juventus ile isim hakları konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Daha önce EA Sports ile anlaşması olan Juventus, artık FIFA oyunu yerine PES’te olacak. Bu durumda Juventus’un isim hakkı ile birlikte stadyum ve arma hakları da PES’e geçecek. FIFA, 2020 yılında çıkaracağı oyunda bu üçüne yer veremeyecek.

PES, bundan önceki yıllarda belirli takımların isimlerini farklı bir şekilde kullanarak bu sıkıntıyı yaşıyordu.

Futbolcuların FIFA’da yer alıp alamayacağı konusunda ise belirsizlik var. Konu hakkında FIFA oyununun yaratıcısı EA Spors tarafından yapılacak açıklama bekleniyor.