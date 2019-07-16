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PES’ten FIFA’ya Juventus çalımı!
E-spor

PES’ten FIFA’ya Juventus çalımı!

Futbol oyunlarının iki dev şirketi Konami ile EA Sports arasındaki yarış kızıştı. Juventus ile anlaşmaya varan Konami, İtalyan devini PES oyununa kattı.

16 Temmuz 2019 14:48

Konami, Juventus ile isim hakları konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Daha önce EA Sports ile anlaşması olan Juventus, artık FIFA oyunu yerine PES’te olacak. Bu durumda Juventus’un isim hakkı ile birlikte stadyum ve arma hakları da PES’e geçecek. FIFA, 2020 yılında çıkaracağı oyunda bu üçüne yer veremeyecek.

PES, bundan önceki yıllarda belirli takımların isimlerini farklı bir şekilde kullanarak bu sıkıntıyı yaşıyordu.

Futbolcuların FIFA’da yer alıp alamayacağı konusunda ise belirsizlik var. Konu hakkında FIFA oyununun yaratıcısı EA Spors tarafından yapılacak açıklama bekleniyor.

Son güncelleme 15:32 | 16 Temmuz 2019
EA Sports fifa juventus Konami pes
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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