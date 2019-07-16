Paris Saint Germain’den Abdou Diallo’ya 30 milyon Euro

Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund’da forma giyen Fransız stoper Abdou Diallo, Paris Saint Germain’e transfer oldu.

23 yaşındaki Senegal asıllı Fransız stoper için Alman ekibine 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen PSG, başarılı oyuncu ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Monaco altyapısında yetişen Diallo, Belçika’nın Zulte Waregem takımında kiralık forma giydikten sonra 2017’de Mainz’a 5 milyon Euro’ya transfer oldu.

İmza sonrasında konuşan Diallo, “Paris Saint Germain gibi prestijli bir kulübe transfer olmak büyük onur. PSG’nin projesi benim için her zaman çekiciydi. Kariyerimde önemli bir adım atıyorum.” dedi.

Geçen sezon başında Dortmund’un 28 milyon Euro’ya transfer ettiği Fransız savunmacı, oynadığı 38 maçta 1 gol atıp 1 asist yaptı.