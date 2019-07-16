SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: FETÖ'cülükle suçlanan SÖZCÜ, FETÖ ile mücadele belgeselinde
Paris Saint Germain’den Abdou Diallo’ya 30 milyon Euro
Transfer Haberleri

Paris Saint Germain’den Abdou Diallo’ya 30 milyon Euro

Fransa Ligue 1 devi Paris Saint Germain, Borussia Dortmund forması giyen 23 yaşındaki stoper Abdou Diallo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

SKOR DIŞ HABER 16 Temmuz 2019 18:54

Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund’da forma giyen Fransız stoper Abdou Diallo, Paris Saint Germain’e transfer oldu.

23 yaşındaki Senegal asıllı Fransız stoper için Alman ekibine 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen PSG, başarılı oyuncu ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Monaco altyapısında yetişen Diallo, Belçika’nın Zulte Waregem takımında kiralık forma giydikten sonra 2017’de Mainz’a 5 milyon Euro’ya transfer oldu.

İmza sonrasında konuşan Diallo, “Paris Saint Germain gibi prestijli bir kulübe transfer olmak büyük onur. PSG’nin projesi benim için her zaman çekiciydi. Kariyerimde önemli bir adım atıyorum.” dedi.

Geçen sezon başında Dortmund’un 28 milyon Euro’ya transfer ettiği Fransız savunmacı, oynadığı 38 maçta 1 gol atıp 1 asist yaptı.

Son güncelleme 18:54 | 16 Temmuz 2019
Abdou Diallo Borussia Dortmund Paris Saint Germain
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR