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Olimpiyat şampiyonu boksör Pernell Whitaker trafik kazasında hayatını kaybetti!
Diğer Sporlar

Olimpiyat şampiyonu boksör Pernell Whitaker trafik kazasında hayatını kaybetti!

Los Angeles 1984 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan ve 1982'de dünya ikinciliği elde eden 55 yaşındaki ABD'li eski boksör Pernell Whitaker, araba çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

16 Temmuz 2019 07:24

1984 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanan ABD’li eski boksör Pernell Whitaker, araba çarpması sonucu hayatını kaybetti. ABD Olimpiyat Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre 55 yaşındaki Whitaker, Virginia Beach kentindeki bir kavşakta yaşanan kazanın ardından olay yerinde öldü.

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Whitaker, erkekler hafif sıklette mücadele ettiği 1982 Dünya Boks Şampiyonası’nda gümüş, Los Angeles’ta düzenlenen 1984 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda da altın madalya kazanmıştı. ABD’li boksör, 46 maçta 40 galibiyet aldığı profesyonel kariyerinde ise 4 farklı (hafif, hafif yarı orta, yarı orta, hafif orta) sıklette kemer sahibi olmuştu.

Son güncelleme 07:24 | 16 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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