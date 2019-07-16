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Okan Kocuk, Galatasaray ile 4 yıllık anlaşma sağladı!
Transfer Haberleri

Okan Kocuk, Galatasaray ile 4 yıllık anlaşma sağladı!

Süper Lig'den küme düşen Bursaspor'un genç kalecisi Okan Kocuk, sözleşme fesih bedelini kendisi ödeyerek bonservisini aldı ve Galatasaray ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

16 Temmuz 2019 23:59

Bursaspor’a veda eden kaleci Okan Kocuk, fesih bedelini ödeyerek Galatasaray ile anlaşma sağladı. Genç oyuncu, sarı kırmızılı ekibin Avusturya kampına katılacak.

23 yaşındaki genç eldiven akşam saatlerinde Galatasaray için sağlık kontrolünden geçti. Bursaspor Kulübü ile anlaşması gereğince 450 bin Euro’luk fesih bedelini kendisi yatıran Okan Kocuk, böylelikle bonservisini alarak sarı kırmızılı kulüp ile 4 yıllığına anlaşmaya vardı.

Sağlık kontrolünün ardından Bursa’ya dönen genç eldiven, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Galatasaray’ın Avusturya kampına katılacak.

Son güncelleme 00:02 | 17 Temmuz 2019
bursaspor galatasaray Okan Koçuk
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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