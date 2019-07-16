SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Vatandaş için de fon kurulsun
Transfer Haberleri

Merih Demiral için sürpriz Milan iddiası!

İtalyan basınıda Sassuolo'dan Juventus'a transfer olan milli yıldız Merih Demiral'ın tecrübe kazanması için Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Milan'a kiralanacağı iddia edildi.

16 Temmuz 2019 09:33

Juventus’un 18 milyon euro bonservis ücreti ödeyerek Sassuolo’dan transfer ettiği Milli futbolcu Merih Demiral için İtalya’dan sürpriz bir iddia geldi.

İtalyan RAI Sport’un haberine göre Juventus, Türk stoperi daha çok forma şansı bulabilmesi için Milan’a kiralamak istiyor.

MILAN, MERİH DEMİRAL’A SICAK BAKIYOR

Milan’ın da Dejan Lovren ve Matija Nastasic için yaptığı transfer görüşmelerinin olumsuz sonuçlanmasının ardından Merih Demiral’a sıcak baktığı belirtildi. Ancak Merih transferinde Juventus’un önce Sassuolo’dan izin alması gerekiyor. Juventus’un Sassuolo ile yaptığı sözleşmede İtalya’da başka bir takıma transfer görüşmesinde önceliğin Sassuolo’ya verileceği yazılıyordu.

Merih Demiral’ı transfer eden Juventus, ardından Ajax’ın genç kaptanı De Ligt konusunda da anlaştı ve Hollandalı futbolcuyu 75 milyon euroya kadrosuna katmaya hazırlanıyor. De Ligt ile birlikte Juventus savunma hattında Bonucci ve Chiellini gibi isimler de bulunuyor.

Son güncelleme 09:36 | 16 Temmuz 2019
juventus Merih Demiral milan transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR