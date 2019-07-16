Mbaye Diagne transferinde kördüğüm!

Cimbom’un transfer listesinde yıldız futbolcular bulunuyor. Ancak bu hamlelerin yapılması için gözler Mbaye Diagne'de. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket geçen Sarı-kırmızılılar, Suudi Arabistan kulüplerinin radarında olan Senegalli forveti 15-17 milyon Euro bandında satmak istiyor. Bu fiyata uyacak birkaç Suudi kulübün olduğu öğrenildi. Galatasaray yönetimi ile Arap kulüplerinin yaptığı görüşmelerin hac mevsimine girildiği için aksadığı ortaya çıktı. Kurban Bayramı'nın da yaklaşması Diagne görüşmelerini ağırlaştırıyor.

GOMİS ÖRNEĞİ

Ülkesinin milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası'nda final oynayacak olan 27 yaşındaki golcünün bir Arap kulübüne transfer olması ağustosun son günlerini bulabilir. Gomis de geçen sene 23 Ağustos'ta Arap kulüp Al Hilal'e transfer olmuştu.