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Mbaye Diagne transferinde kördüğüm!
Transfer Haberleri

Mbaye Diagne transferinde kördüğüm!

Senegalli golcüyü Arabistan’a satmakta kararlı olan sarıkırmızılı yönetim, pazarlıklara devam ediyor. Ancak hac mevsimi ve Kurban Bayramı nedeniyle ağustosun sonuna kadar karar çıkması zor

SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım 16 Temmuz 2019 07:38

Cimbom’un transfer listesinde yıldız futbolcular bulunuyor. Ancak bu hamlelerin yapılması için gözler Mbaye Diagne'de. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket geçen Sarı-kırmızılılar, Suudi Arabistan kulüplerinin radarında olan Senegalli forveti 15-17 milyon Euro bandında satmak istiyor. Bu fiyata uyacak birkaç Suudi kulübün olduğu öğrenildi. Galatasaray yönetimi ile Arap kulüplerinin yaptığı görüşmelerin hac mevsimine girildiği için aksadığı ortaya çıktı. Kurban Bayramı'nın da yaklaşması Diagne görüşmelerini ağırlaştırıyor.

GOMİS ÖRNEĞİ

Ülkesinin  milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası'nda final oynayacak olan 27 yaşındaki golcünün bir Arap kulübüne transfer olması ağustosun son günlerini bulabilir. Gomis de geçen sene 23 Ağustos'ta Arap kulüp Al Hilal'e transfer olmuştu.

Son güncelleme 09:19 | 16 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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