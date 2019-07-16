Kırmızı Şeytanlar’ın yıldızı Galatasaray’ın radarında! İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri!

Fatih Terim’in kiralanması konusunda şartların zorlanmasını istediği Fred için Ukrayna’nın Telegraf haber sitesinden önemli bir iddia geldi. Haberde, Shakhtar’ın eski oyuncusunun, Manchester United’ın sezon başı kampına ailevi sorunları nedeniyle katılmadığının açıklandığı ama aslında kendisine G.Saray’la görüşmesi için izin verildiği yazıldı.

Daily Mirror ise hem Fred’in hem de Darmian’ın aynı anda ailevi sorunlar yüzünden kamp kadrosuna alınmamasının kafa karışıklığına neden olduğunu iddia etti. Metro gazetesi de 26 yaşındaki yıldızı Shakhtar’dan tanıyan Fonseca’nın, sambacıyı Roma’ya aldırmak istediğini gündeme getirdi.

SERİ GALATASARAY’A ‘EVET’ DEDİ

Birçok kulüpten teklif almasına karşın Galatasaray’ın yaklaşımı, Şampiyonlar Ligi faktörü, Drogba ve Babel’in olumlu referansları ile Jean Michael Seri, tercihini sarı-kırmızılılardan yana kullandı. Fildişi Sahilli orta saha da İngiliz kulübüne G.Saray’ın teklifini kabul ettiğini iletti. Seri’ye Aslan, 2.5 milyon Euro maaş ödeyecek. Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar ise İngiltere’de Fulham ile görüşüp önemli mesafe kat ederken, sarı-kırmızılıların, Seri ya da Emre Mor’un transferini cuma gününe kadar açıklamak istediği belirtildi. Yönetim, Avusturya kampının hemen başında 6. transferini de kadroya katmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılılar daha önce Adem Büyük, Jimmy Durmaz, Ryan Babel, Şener Özbayraklı ve Valentine Ozornwafor’u almıştı. Küme düşen Fulham’ın yıldızları arasında yer alan Seri, geçen sezon 30 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransa’nın Nice kulübünden transfer edilmişti. İngiltere Premier Lig’de 32 maça çıkan 28 yaşındaki Fildişili, 1 gol ve 3 asist katkısı sağladı. Galatasaray’ın, kiralama bedeli olarak Fulham’a da 1 milyon 500 bin Euro teklifte bulunduğu kaydedildi. Seri’yi İtalya Serie A ekiplerinden Milan ve Roma da istiyor.

FERNANDO’NUN YERİNE DOURADO

Galatasaray Ndiaye ve Fernando Reges’in ayrılmasından sonra orta sahaya takviye yapmak için aceleci davranıyor. Cimbom’un listesine ise son olarak Brezilyalı yıldız Rodrigo Dourado girdi. Cimbom’un 25 yaşındaki ön libero için 5 milyon Euro’yu gözden çıkardığı öğrenildi.