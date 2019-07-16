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Jean Michael Seri’den Galatasaray’ı sevindiren haber! Hafta sonuna kadar…
Transfer Haberleri

Jean Michael Seri’den Galatasaray’ı sevindiren haber! Hafta sonuna kadar…

Fulham'dan Jean Michael Seri'yi transfer etmek isteyen Galatasaray'a iyi haber geldi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Milan'ın kendisine yaptığı teklifi kabul etmeyince ibre Galatasaray'a döndü.

16 Temmuz 2019 17:48

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, Jean Michael Seri transferi için girişimlerini sürdürüyor. Milan’ın devreye girmesiyle birlikte Galatasaray’ın teklifini beklemede tutan Seri, İtalyan kulübüyle anlaşma sağlayamadı.

Jean Michael Seri’yi kiralık olarak kadrosuna katmak için yaptığı teklif Fulham tarafından kabul edilen ve oyuncunun kararını beklemeye geçen Galatasaray’a Fildişi Sahilli oyuncudan güzel haber geldi.

Tuttomercato’nun haberine göre Milan’ın devreye girmesiyle birlikte kafası karışan ve sarı-kırmızılı kulübün teklifini beklemeye alan Seri, İtalyan kulübüyle anlaşamadı.

Jean Michael Seri’nin bu hafta sonuna kadar İstanbul’a gelip sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Galatasaray, Seri’nin transferi için kulübü Fulham’a 1.5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüp, sezon sonunda oyuncuyu satın alma opsiyonuna da sahip olacak.

Son güncelleme 17:58 | 16 Temmuz 2019
galatasaray Jean-Michael Seri
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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