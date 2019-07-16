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İzmir ekibinde stat telaşı!
TFF 1.Lig

İzmir ekibinde stat telaşı!

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Menemenspor, stadını yeni sezona hazır hale getirebilmek için yoğun çaba harcıyor.

16 Temmuz 2019 13:41

Tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig’de mücadele etmeye hazırlanan Menemenspor’da stadyumu yeni sezona yetiştirme telaşı yaşanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 1. Lig kriterlerine uymayan stattaki eksikler giderilmeye çalışılıyor. Spor Toto 1. Lig’de maçlara girişte uygulanan elektronik bilet ve pasolig sisteminin İlçe Stadı’na monte edilmesi için de altyapı çalışmaları sürüyor.

Menemen’de 2 sezon önce kapasitesi 1200’den 5 bine çıkarılan Menemen İlçe Stadı’nın zemini sezon öncesi bakımdan geçirildi.

Pasolig sisteminin kurulumu ligin başlayacağı 16 Ağustos’a kadar yetiştirilemezse Menemenspor sezonun ilk iç saha maçlarını farklı statta oynamak zorunda kalacak.

Son güncelleme 13:41 | 16 Temmuz 2019
menemenspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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