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Henry Onyekuru için İtalyan devi Napoli devrede!
Transfer Haberleri

Henry Onyekuru için İtalyan devi Napoli devrede!

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık oynayan ve sarı kırmızılı takımın tekrar kadrosuna katmak istediği Henry Onyekuru'ya İtalyan devi Napoli talip oldu.

16 Temmuz 2019 08:05

Galatasaray’ın geçen sezon şampiyonluğunda önemli katkı sağlayan ve sarı kırmızılıların bir yıl daha kiralamak istediği Henry Onyekuru için Napoli devreye girdi.

Belçika basınının haberine göre bonservisi Everton’da bulunan ve İngiliz ekibinde hiç maça çıkmayan Nijeryalı futbolcu ile Napoli ciddi şekilde ilgileniyor.

NAPOLI’DEN 16 MİLYON EURO

Transferi bitirmek isteyen Napoli’nin Henry Onyekuru için Everton’a 16 milyon euro teklif edeceği belirtildi.

Rusya’dan CSKA Moskova’nın da ilgilendiği 22 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Galatasaray ile Süper Lig’de 31 maça çıkarken 14 gol ve 5 asist kaydetmişti.

Son güncelleme 08:05 | 16 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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