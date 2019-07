Harry Kane 6 yaşında hayatını kaybeden Ben Williams’ı unutmadı

İngiltere Milli Takımı Kaptanı Tottenham’ın yıldızı Harry Kane, yaptığı bir paylaşımla geçtiğimiz Mayıs ayında hayatını kaybeden 6 yaşındaki Ben Williams’ı andı. Harry Kane, beyin kanseri ile giriştiği mücadeleyi kazanamayarak hayata gözlerini yuman hayranını unutmadığını, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.

Harry Kane, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ben Williams ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını kullanarak “Ben Williams’ın geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmesine çok üzüldüm. Onunla İspanya Milli Takımı ile oynadığımız maçta tanışmak ve Altın Ayakkabı gururunu onunla paylaşmak benim için büyük bir onurdu. Kalbim onun ailesiyle birlikte” yazdı.

Very sad to hear that Ben Williams passed away recently. It was an honour to have met him at the Spain game and shared a special moment with the golden boot. My thoughts are with his family. pic.twitter.com/fpkzT2YxOb

— Harry Kane (@HKane) July 15, 2019