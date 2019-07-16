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Harry Kane 6 yaşında hayatını kaybeden Ben Williams’ı unutmadı
İngiltere Premier Lig

Harry Kane 6 yaşında hayatını kaybeden Ben Williams’ı unutmadı

İngiltere Milli Takımı Kaptanı Harry Kane, iki ay önce hayatını kaybeden 6 yaşındaki Ben Williams'ı yaptığı paylaşımla andı.

16 Temmuz 2019 12:11

İngiltere Milli Takımı Kaptanı Tottenham’ın yıldızı Harry Kane, yaptığı bir paylaşımla geçtiğimiz Mayıs ayında hayatını kaybeden 6 yaşındaki Ben Williams’ı andı. Harry Kane, beyin kanseri ile giriştiği mücadeleyi kazanamayarak hayata gözlerini yuman hayranını unutmadığını, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.

Harry Kane, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ben Williams ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını kullanarak “Ben Williams’ın geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmesine çok üzüldüm. Onunla İspanya Milli Takımı ile oynadığımız maçta tanışmak ve Altın Ayakkabı gururunu onunla paylaşmak benim için büyük bir onurdu. Kalbim onun ailesiyle birlikte” yazdı.

Ben Williams, Wembley Stadı’nda İngiltere ile İspanya arasında oynanan maç öncesi Harry Kane’e sunulan Dünya Kupası Altın Ayakkabı ödülü sırasında yıldız futbolcuya eşlik etmişti. Ben Williams’ın 15 Mayıs’ta hayatını kaybetmesine rağmen Harry Kane’in 6 yaşındaki çocuğu anmak için böyle bir paylaşımda bulunduğu öğrenildi.

Son güncelleme 12:35 | 16 Temmuz 2019
Harry Kane
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