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Halil Dervişoğlu için yeni iddia: ‘Galatasaray ile görüştüğümüz doğru’
Transfer Haberleri

Halil Dervişoğlu için yeni iddia: ‘Galatasaray ile görüştüğümüz doğru’

Trabzonspor ve Beşiktaş'ın transfer etmek istediği ancak yüksek bonservis bedeli nedeniyle vazgeçtiği Sparta Rotterdamlı Halil Dervişoğlu için Galatasaray'ın devreye girdiği öğrenildi.

SKOR DIŞ HABER 16 Temmuz 2019 20:57

Hollanda takımlarından Sparta Rotterdam’ın menajeri Henk van Stee, 19 yaşındaki forvet Halil Dervişoğlu’nun Galatasaray’a transferi hakkında görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Ülke basınına açıklamalarda bulunan Van Stee, “Halil Dervişoğlu için Galatasaray ile görüşme yaptığımız haberi doğru. Ancak Halil için ciddi bir teklif almadığımız sürece bunları değerlendirmeyeceğiz. Bu şimdiye kadar gerçekleşmedi” ifadelerini kullandı.

Daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor’un da ilgilendiği Halil Dervişoğlu’nun transferi hakkında konuşan Van Stee, “Açıkçası Türk kulüplerinden bıktım. Halil’i gerçekten istedikleri izlenimi veriyorlar. Onlardan bir teklif istediğimizde ise kabul edilebilir bir şey sunmuyorlar. Halil’i istediğimiz ücretin dışında vermeyi asla düşünmüyoruz” dedi.

Trabzonspor’un 1 milyon Euro’luk teklifini reddeden Sparta Rotterdam’ın 19 yaşındaki gurbetçi forvet için 2,5 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay istediği öğrenildi.

Halil Dervişoğlu’nun Rotterdam ile sözleşmesi 2021’de sona erecek.

Son güncelleme 20:58 | 16 Temmuz 2019
galatasaray Halil Dervişoğlu Henk van Stee Sparta Rotterdam
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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