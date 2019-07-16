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Genç yıldız Everton Arsenal yolunda!
Transfer Haberleri

Genç yıldız Everton Arsenal yolunda!

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Gremio'da oynayan Everton ile ilgileniyor.

16 Temmuz 2019 10:53

Copa America’da gösterdiği performans ile bir kez daha Avrupa’nın dev kulüplerinin dikkatini çeken Everton için daha önce İtalyan devi Milan’da Gremio’nun kapısını çalmıştı.

Arsenal’in bu transferi 28 milyon Euro’su peşin, 12 milyon Euro’su da bonuslar ile birlikte 40 milyon Euro’ya bitireceği öne sürüldü.

Everton, Gremio formasıyla Serie A’da geçtiğimiz sezon 27 karşılaşmada görev alırken 10 gol 3 de asiste imza atmıştı.

Everton ayrıca Copa America finalinde Brezilya’nın Peru’yu 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada hem 1 gol atarken hem de maçın oyuncusu seçilmişti.

Son güncelleme 10:53 | 16 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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