Genç yıldız Everton Arsenal yolunda!

Copa America’da gösterdiği performans ile bir kez daha Avrupa’nın dev kulüplerinin dikkatini çeken Everton için daha önce İtalyan devi Milan’da Gremio’nun kapısını çalmıştı.

Arsenal’in bu transferi 28 milyon Euro’su peşin, 12 milyon Euro’su da bonuslar ile birlikte 40 milyon Euro’ya bitireceği öne sürüldü.

Everton, Gremio formasıyla Serie A’da geçtiğimiz sezon 27 karşılaşmada görev alırken 10 gol 3 de asiste imza atmıştı.

Everton ayrıca Copa America finalinde Brezilya’nın Peru’yu 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada hem 1 gol atarken hem de maçın oyuncusu seçilmişti.