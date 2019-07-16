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Gazişehir Gaziantep’te iki ayrılık
Gazişehir Gaziantep

Gazişehir Gaziantep’te iki ayrılık

Geçen sezon Gazişehir Gaziantep'te forma giyen Erhan Çelenk ve Rıdvan Şimşek, kulübe veda etti.

16 Temmuz 2019 11:07

Spor Toto Süper Lig’e yükselen Gazişehir Gaziantep’te Rıdvan Şimşek ve Erhan Çelenk kulübe veda etti.

Orta saha oyuncusu Erhan Çelenk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geldiği ilk günden bu zamana kadar Gaziantep forması için çok çalıştığını söyledi. Emeklerinin sonunda da takım olarak şampiyonluk sevinci yaşadıklarını hatırlatan Çelenk, “Gazişehir Gaziantep kulübüyle karışıklı anlaşarak ayrılmış bulunmaktayım. Bugüne kadar emekleri ve katkıları nedeniyle herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Defans oyuncusu Rıdvan Şimşek de Gaziantep’te güzel anılar biriktirdiğini ve çok çalışıp kente verdikleri sözü yerine getirdikleri için mutlu olduğunu dile getirerek, kulüple olan sözleşmelerini sona erdirdiklerini bildirdi.

Son güncelleme 11:07 | 16 Temmuz 2019
Erhan Çelenk Gazişehir Gaziantep rıdvan şimşek
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