Garry Rodrigues transferi, Suudi Arabistan’ı karıştırdı!

Garry Rodrigues’in Fenerbahçe’ye transferi sonrası Suudi Arabistan’da ortalık karıştı. Arap basınında yer alan haberde; Fenerbahçe’nin Garry Rodrigues’i bedelsiz kiraladığı yönündeki haberler üzerine Al Ittihad taraftarları, 7 ay önce 9 milyon euro bonservisle transfer edildiğini hatırlatarak tepki gösterdi. Çıkan haberlerde kulübün yönetiliş ve mali kaynaklarını harcama biçiminin felaket olduğu vurgulandı.

BAKANLIK’TAN ITTIHAD’A GARRY MEKTUBU

Ariyadhiah gazetesi, Suudi Arabistan Spor Bakanlığı’nın bu transferle ilgili çıkan haberler sonrası Al Ittihad kulübüne bir yazı gönderdiği ve transferle ilgili mali detayların istendiği ifade edildi. Al Ittihad’ın Slaven Bilic döneminde transfer ettiği Garry Rodrigues, Al Ittihad’da oynadığı 11 maçta 1 gol attı.