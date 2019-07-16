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Garry Rodrigues transferi, Suudi Arabistan’ı karıştırdı!
Fenerbahçe

Garry Rodrigues transferi, Suudi Arabistan’ı karıştırdı!

Garry Rodrigues'in 2 yıl ve bedelsiz şekilde Fenerbahçe'ye kiralanması sonrası Suudi Arabistan Spor Bakanlığı, Al Ittihad'dan mali detaylar ile ilgili açıklama istedi.

16 Temmuz 2019 07:57

Garry Rodrigues’in Fenerbahçe’ye transferi sonrası Suudi Arabistan’da ortalık karıştı. Arap basınında yer alan haberde; Fenerbahçe’nin Garry Rodrigues’i bedelsiz kiraladığı yönündeki haberler üzerine Al Ittihad taraftarları, 7 ay önce 9 milyon euro bonservisle transfer edildiğini hatırlatarak tepki gösterdi. Çıkan haberlerde kulübün yönetiliş ve mali kaynaklarını harcama biçiminin felaket olduğu vurgulandı.

BAKANLIK’TAN ITTIHAD’A GARRY MEKTUBU

Ariyadhiah gazetesi, Suudi Arabistan Spor Bakanlığı’nın bu transferle ilgili çıkan haberler sonrası Al Ittihad kulübüne bir yazı gönderdiği ve transferle ilgili mali detayların istendiği ifade edildi. Al Ittihad’ın Slaven Bilic döneminde transfer ettiği Garry Rodrigues, Al Ittihad’da oynadığı 11 maçta 1 gol attı.

Son güncelleme 08:33 | 16 Temmuz 2019
Al İttihad Fenerbahçe Garry Rodrigues suudi arabistan
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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