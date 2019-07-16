Fenerbahçe’nin yeni transferleri antrenmanda

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Milli takımlar sebebiyle takıma geç katılan Hasan Ali Kaldırım, Eljif Elmas ve Miha Zajc ile yeni transferler Vedat Muric ve Garry Rodrigues de antrenmanda yer aldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.