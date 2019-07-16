SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika... Pentagon ikinci kez iptal etti: Kritik S-400 gelişmesi
Fenerbahçe’nin yeni transferleri antrenmanda
Fenerbahçe

Fenerbahçe’nin yeni transferleri antrenmanda

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, Eljif Elmas ve Miha Zajc'ın yanı sıra yeni transferler Vedat Muric ve Garry Rodrigues de antrenmanda yer aldı.

16 Temmuz 2019 13:09

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Milli takımlar sebebiyle takıma geç katılan Hasan Ali Kaldırım, Eljif Elmas ve Miha Zajc ile yeni transferler Vedat Muric ve Garry Rodrigues de antrenmanda yer aldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Son güncelleme 13:09 | 16 Temmuz 2019
Fenerbahçe
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR