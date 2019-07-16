Fenerbahçe’de gözler Luiz Gustavo’da! İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberleri…

Taraftarlar Fenerbahçe’den son dakika transfer haberlerini bekliyor. Geçen sezondaki kötü gidişatın yönünü değiştirmek isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İşte konuşulan isimler…

SANTRAFOR ARAYIŞI SÜRÜYOR

Chelsea’nin futbolcusu olan Belçikalı forvet, Lampard’ın yeni sezon planlarında yer almıyor.

Eğer Batshuayi, Premier Lig’de transfer döneminin bitiş tarihi olan 8 Ağustos’a kadar Chelsea’den ayrılmazsa Fenerbahçe harekete geçecek ve İngilizler’le masaya oturacak.

FENERBAHÇE'DE LUİZ GUSTAVO ATAĞI

Yeni sezon öncesinde kadrosuna peş peşe kattığı yıldızlarla dikkat çeken Fenerbahçe’de transfer harekatı tam gaz devam ediyor. Son olarak dün Fransa’nın Marsilya şehrine giderken havalimanında objektiflere takılan Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli’nin, hedefinde hangi ismin olduğu ortaya çıktı. Comolli’nin, Marsilya’nın Brezilyalı ön liberosu Luiz Gustavo’nun peşinde olduğu öğrenildi.

Miha Zajc ve Jailson’u satmak için temaslarda bulunan Comolli’nin orta saha hattını güçlendirmek için Fransız ekibinin Sambacısı’nı Fenerbahçe’ye kazandırmaya çalıştığı bildirildi. Marsilya’ya 2 yıl önce Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg’dan 10 milyon Euro karşılığında transfer olan Gustavo, Fransız ekibinde 95 karşılaşmada forma giyip 10 gollük performans sergiledi. 1,87’lik boyuyla hava toplarına oldukça hakim bir isim olan Brezilyalı futbolcu, bire bir pozisyonlarda da rakiplerine geçit vermeyen biri olarak tanınıyor.