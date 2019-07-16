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Fenerbahçe Beko, Berkay Candan’ı kadrosuna kattı!
Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Beko, Berkay Candan’ı kadrosuna kattı!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, 26 yaşındaki forvet Berkay Candan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

16 Temmuz 2019 17:06

Fenerbahçe Beko, geçen sezon Arel Üniversitesi Büyükçekmece forması giyen Berkay Candan’ı renklerine kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, 26 yaşındaki forvet ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, “Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında, başarılı forvet Berkay Candan ile iki yıllığına anlaştı. 22 Mayıs 1993 tarihinde dünyaya gelen ve basketbola Fenerbahçe altyapısında başlamış olan 2.05 boyundaki forvet Berkay Candan, 2020-2021 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko forması giyecektir. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Berkay Candan’a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Berkay Candan, 2018-2019 sezonunda Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 7.2 sayı, 3.8 ribaund ve 1.2 asist istatistikleri ile oynadı.

BERKAY CANDAN KİMDİR?

22 Mayıs 1993 tarihinde dünyaya gelen Berkay Candan, basketbola Fenerbahçe altyapısında başladı. İlk kez 2009-2010 sezonunda Fenerbahçe kadrosunda A Takım tecrübesi yaşayan Berkay, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında da sarı-lacivertli formayı giydi.

2012-2013 sezonunda Olin Edirne'ye transfer olan Berkay, ardından 2013-2014 sezonunda ise Ankara temsilcisi TED Kolejliler forması giydi. 2014-2015'te Banvit, 2015-2016'da ise Trabzonspor Medical Park'ta oynayan Berkay Candan, 2016-2017 sezonunu ise Muratbey Uşak Sportif ekibinde geçirdi.

2017-2018 sezonunda Eskişehir Basket'e transfer olan ve burada başarılı bir yılı geride bırakan Berkay, 2018-2019'da ise Arel Üniversitesi Büyükçekmece forması giydi. Başarılı oyuncumuz, 2018-2019 sezonunda ligimizde 7.2 sayı, 3.8 ribaund, 1.2 asist istatistikleri yakaladı.

Basketbol eğitimini Fenerbahçe altyapısında alan Berkay, ligimizin en önemli dört numaralarından biri olarak biliniyor.

Son güncelleme 17:06 | 16 Temmuz 2019
Berkay Candan Fenerbahçe Beko
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2 Istanbul Basaksehir
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3 Besiktas
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34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
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