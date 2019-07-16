Evkur Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre transferini açıkladı!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor’da transfer harekâtı devam ediyor. Sarı-siyahlı ekip, son olarak Beşiktaş’ta forma giyen Gökhan Töre ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Malatya ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımla tecrübeli futbolcuya hoş geldin denilirken, hazırlanan videoda, Gökhan Töre’nin daha önce yaşadığı gol sevinçlerine yer verildi.