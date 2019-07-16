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Evkur Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre transferini açıkladı!
Transfer Haberleri

Evkur Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre transferini açıkladı!

Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Gökhan Töre'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

16 Temmuz 2019 23:44

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor’da transfer harekâtı devam ediyor. Sarı-siyahlı ekip, son olarak Beşiktaş’ta forma giyen Gökhan Töre ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Malatya ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımla tecrübeli futbolcuya hoş geldin denilirken, hazırlanan videoda, Gökhan Töre’nin daha önce yaşadığı gol sevinçlerine yer verildi.

Son güncelleme 23:44 | 16 Temmuz 2019
Evkur Yeni Malatyaspor gökhan töre
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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