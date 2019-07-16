Evkur Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre transferini açıkladı!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor’da transfer harekâtı devam ediyor. Sarı-siyahlı ekip, son olarak Beşiktaş’ta forma giyen Gökhan Töre ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Malatya ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımla tecrübeli futbolcuya hoş geldin denilirken, hazırlanan videoda, Gökhan Töre’nin daha önce yaşadığı gol sevinçlerine yer verildi.
Yeni Malatyaspor'umuza hoş geldin @Gokhan_Tore7
Bugün yapılan son görüşmeler sonucu, Yeni Malatyaspor'umuz, Gökhan Töre ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.#YenidenBirEfsane pic.twitter.com/mQCqCc2Pry
— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) 16 Temmuz 2019