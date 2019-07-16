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Euroleague’de yılın başantrenörü Itoudis… Ergin Ataman…
Euroleague

Euroleague’de yılın başantrenörü Itoudis… Ergin Ataman…

Euroleague'de son şampiyon CSKA Moskova'nın Yunan çalıştırıcısı Dimitris Itoudis, yılın başantrenörü unvanına layık görüldü. Anadolu Efes'i çalıştıran Ergin Ataman, oylama sonucu ikinci oldu.

16 Temmuz 2019 12:58

Basketbol Euroleague’de 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan Rus ekibi CSKA Moskova’nın Yunan çalıştırıcısı Dimitris Itoudis, yılın başantrenörü seçildi. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yer alan 16 takımın başantrenörlerinin yaptığı oylama sonucunda, Anadolu Efes ile Dörtlü Final oynama başarısını gösteren Ergin Ataman ikinci, Zalgiris başantrenörü Sarunas Jasikevicius ise üçüncü oldu.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2005 yılından bu yana efsane Rus çalıştırıcı Alexander Gomelsky adına verilen yılın en iyi başantrenörü ödülüne, yapılan oylama sonucunda 48 yaşındaki Yunan antrenör Dimitris Itoudis ikinci kez layık görüldü.

Ligde yılın başantrenörü ödülünü daha önce 3 kez Obradovic, ikişer kez Pablo Laso ile Ettore Messina ve birer kez Pini Gershon, Dusko Vujosevic, Xavi Pascual, Dusan Ivkovic, Georgios Bartzokas ve David Blatt kazandı.

Son güncelleme 12:58 | 16 Temmuz 2019
Ergin Ataman euroleague
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34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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34 19 65
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34 13 47
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