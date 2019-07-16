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Ersun Yanal-Comolli zirvesinden Fejsa’ya veto çıktı
Transfer Haberleri

Ersun Yanal-Comolli zirvesinden Fejsa’ya veto çıktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sportif direktör Comolli’yle yaptığı toplantıda sık sakatlık sorunu yaşayan Sırp oyuncunun transferini istemediğini bildirdi.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 16 Temmuz 2019 08:15

Ersun Yanal, Topuk Yaylası kampı sonrası Damien Comolli'yle transfer zirvesi gerçekleştirdi. Ersun Yanal, orta sahaya acil bir takviye istedi. Fejsa'yla ilgili Comolli'nin Yanal'a “Hocam sık sakatlık geçiren bir isim. Evet listemizdeydi ve karşılıklı bu oyuncu için bir fikir birliğimiz olmuştu. Kafamızda soru işareti kalmasın diyorsan listemizden çıkartırız. Yine de istiyorsan hemen gidip imza attırabiliriz.

Yanal'ın da Comolli'ye “Fejsa çok kaliteli bir isim. Ama son yıllarda çok sıkıntı yaşadı. Bizim böyle bir risk alma lüksümüz yok. Bu transferi istemiyorum.” Diyerek Sırp oyuncudan vazgeçtiğini iletti.

GUSTAVO OLMAZSA MAHMUT

Transfer zirvesinde Ersun Yanal, orta sahaya acil bir takviye istedi. Fejsa'dan vazgeçilmesinin ardından rota Fransa'ya çevrildi. Comolli, Marsilya'nın Brezilyalı ön liberosu Luiz Gustavo için girişimleri hızlandırdı. Gustavo için Fransız kulübü ikna edilemezse, Medipol Başakşehir'in milli oyuncusu Mahmut Tekdemir için girişimde bulunulacak.

Son güncelleme 08:15 | 16 Temmuz 2019
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