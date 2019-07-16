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Erol Bedir’den Deniz Türüç açıklaması: ‘Fenerbahçe ve Galatasaray…’
Transfer Haberleri

Erol Bedir’den Deniz Türüç açıklaması: ‘Fenerbahçe ve Galatasaray…’

Spor Toto Süper Lig ekibi Kayserispor'un başkanı Erol Bedir, Deniz Türüç transferiyle ilgili açıklamalarda bulunurken Fenerbahçe ve Galatasaray ile irtibatta olduklarını dile getirdi.

16 Temmuz 2019 22:35

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer listesindeki Deniz Türüç ile ilgili olarak Kayserispor Başkanı Erol Bedir’den açıklama geldi.

Kulüpler Birliği ve TFF arasında yapılan toplantı sonrasında konuşan Bedir, “Fenerbahçe ve Galatasaray’la hem ben görüştüm, hem Deniz Türüç’ün menajerleri görüşüyor. Ancak henüz netleşmiş bir şey yok. İki kulübün de birbirlerine yakın duruşları var. Deniz’e sorarız, tercihi neyse karar veririz.” ifadelerini kullandı.

Oyuncunun henüz herhangi bir kulüple anlaşmadığını söyleyen Bedir, “Kulüplerle bonservis bedeli konusunda aşağı yukarı bir yere geldik. O konuyu aşarız. Önemli olan oyuncunun kulüplerle anlaşması. Henüz o konuda bir anlaşma yok. Anlaşma olduktan sonra oturup konuşuruz” dedi.

26 yaşındaki kanat oyuncusu 2015’te Go Ahead Eagles’tan 500 bin Euro’ya Kayserispor’a transfer olmuştu.

Sarı kırmızılı formayla milli takıma kadar yükselen Türüç, Süper Lig’de oynadığı 121 maçta 21 gol atıp 23 asist yaptı.

Son güncelleme 22:35 | 16 Temmuz 2019
Deniz Türüç Fenerbahçe galatasaray kayserispor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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