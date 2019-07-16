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Emre Mor ve Okay Yokuşlu, Celta ile antrenmanlara başladı! Emre’nin menajerinden flaş karar!
Transfer Haberleri

Emre Mor ve Okay Yokuşlu, Celta ile antrenmanlara başladı! Emre’nin menajerinden flaş karar!

Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor ve Okay Yokuşlu, takımın sezon öncesi kampına katıldı. Bazı kaynaklar tarafından ismi Galatasaray'la birlikte anılan Emre Mor'un son günlerde sorunlar yaşadığı menajerlik şirketinin de Emre'nin Galatasaray ile sözleşme imzalamasına karşı çıkmama kararı aldığı ifade edildi.

16 Temmuz 2019 07:25

İspanya La Liga kulüplerinden Celta Vigo’da forma giyen milli futbolculardan Okay Yokuşlu ve Emre Mor takımın sezon öncesi kampına katıldı. Celta Vigo Kulübünden yapılan açıklamada, İspanya’nın kuzeyinde Galisya bölgesindeki A Toxa’da yapılan sezon öncesi kampa eksik olan futbolcuların da katıldığı bildirildi. Okay Yokuşlu, Emre Mor, Iago Aspas, Stanislav Lobotka ve Robert Mazan’ın ilk olarak doktor kontrolünden geçtikleri, öğleden sonra da takımla antrenmana çıktığı belirtildi.

14 Temmuz 2019 Emre Mor`dan transfer paylaşımı! Transfer döneminde ismi Galatasaray`la anılan milli futbolcu Emre Mor, Instagram`da Hakkımda yazılan kötü haberlere inanmayın! Beni bilen herkes biliyor ki ben parayı asla önemsemedim ve önemsemem şeklinde bir paylaşımda bulundu. İlgili Haberi Oku

A Milli Takım’ın 30 Mayıs’ta Yunanistan ile oynadığı özel maçta sağ dizinden sakatlık geçiren Okay’ın tam olarak iyileşmediği, takımdan ayrı olarak özel çalışma yaptığı kaydedildi. Diğer yandan, Celta’da teknik direktör Fran Escriba yönetiminde yapılan antrenmanlara katılan Emre Mor’un Galatasaray’a olası transferi gündemdeki yerini koruyor.

İspanyol basını, Türk futbolcunun menajerlik şirketi WBD Capital’ın üst düzey yöneticisi Erik Alonso’nun, Celta Vigo kulübüne zarar vermemek için Emre’nin Galatasaray ile sözleşme imzalamasına karşı çıkmama kararı aldığını yazdı.

Son güncelleme 07:25 | 16 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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