SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Trump’tan flaş S400 açıklaması!
Didier Drogba’dan Senegal’e şampiyonluk tüyosu
Dünyadan Futbol

Didier Drogba’dan Senegal’e şampiyonluk tüyosu

Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba, Afrika Uluslar Kupası finali öncesinde açıklamalarda bulundu. Drogba, "Senegal, kale önünde öldürücü darbeyi vurmalı. Çok fazla gol kaçırdılar, bunu düzeltmeliler" dedi

16 Temmuz 2019 21:24

Fildişi Sahilli eski futbolcu Didier Drogba, Senegal Milli Takımı’nın 2019 Afrika Uluslar Kupası finalinde karşılaşacağı Cezayir’i yenmesi için “kale önünde öldürücü darbeyi vurması gerektiğini” söyledi.

Bir dönem Galatasaray’da da forma giyen 41 yaşındaki Drogba, Mısır'ın Time Sport kanalına yaptığı açıklamada, finalin zorlu geçeceğini belirterek, “Konsantrasyon ve deneyim kritik olacak. Bence bu alanlarda daha fazla varlık gösteren takımın kazanma şansı çok daha fazla.” ifadelerini kullandı.

Senegalli oyuncuların gol bulmakta zorlanmasının endişe verici olduğunu dile getiren Drogba, “Senegal, savunmasındaki bazı hataları düzeltmeli. Umarım Senegal ilk maçındaki yenilgisinden dersler çıkarmıştır. Senegal, kale önünde öldürücü darbeyi vurmalı. Çok fazla gol kaçırdılar, bunu düzeltmeliler.” değerlendirmesinde bulundu.

Son güncelleme 21:24 | 16 Temmuz 2019
afrika uluslar kupası didier drogba senegal
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR