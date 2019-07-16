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Deniz Türüç’ten taraftara ‘Efsane’ cevap!
Kayserispor

Deniz Türüç’ten taraftara ‘Efsane’ cevap!

İstikbal Mobilya Kayserispor'un kaptanı Deniz Türüç, Kayseri'de kalmasını isteyen taraftara ilginç bir cevap verdi.

16 Temmuz 2019 10:30

İstikbal Mobilya Kayserispor’un 3 büyük kulübün transfer listesinde olan futbolcusu Deniz Türüç, gitmemesini isteyen taraftara ilginç bir serzenişte bulundu. Kadir Has Tesisleri’nde oynanan çift kale maçta görev yapan ve maç sonrasında taraftarların yakın ilgisiyle karşılaşan kaptan Deniz Türüç’ten gitmemesi istendi.

Bir taraftarın kendisine, “Abi Kayseri’de efsane ol efsane. Seviyoruz seni” şeklindeki yaklaşımına “Beş senede efsane olamadıysak ne zaman olacağız” cevabı verdi.

15 Temmuz 2019 Rumen kaleci Silviu Lung Ata'nın huzurunda İstikbal Mobilya Kayserispor'un Rumen kalecisi Silviu Lung, hafta sonu Ankara'ya giderek eşi ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. İlgili Haberi Oku

Taraftarlar ile bol bol fotoğraf çektiren Deniz Türüç, hangi takıma gideceği yönünde bir fikir beyan etmedi.

Hollanda ekibi Go Ahead Eagles’tan Kayserispor’a 2015 yılında 500 bin Euro bonservis bedeli ile gelen Deniz Türüç, sarı-kırmızılı ekipte çıktığı 144 maçta 28 gol atarken, 24 de asist yaptı.

Son güncelleme 10:38 | 16 Temmuz 2019
Deniz Türüç kayserispor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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