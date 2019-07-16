Deniz Türüç’ten taraftara ‘Efsane’ cevap!

İstikbal Mobilya Kayserispor’un 3 büyük kulübün transfer listesinde olan futbolcusu Deniz Türüç, gitmemesini isteyen taraftara ilginç bir serzenişte bulundu. Kadir Has Tesisleri’nde oynanan çift kale maçta görev yapan ve maç sonrasında taraftarların yakın ilgisiyle karşılaşan kaptan Deniz Türüç’ten gitmemesi istendi.

Bir taraftarın kendisine, “Abi Kayseri’de efsane ol efsane. Seviyoruz seni” şeklindeki yaklaşımına “Beş senede efsane olamadıysak ne zaman olacağız” cevabı verdi.

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Taraftarlar ile bol bol fotoğraf çektiren Deniz Türüç, hangi takıma gideceği yönünde bir fikir beyan etmedi.

Hollanda ekibi Go Ahead Eagles’tan Kayserispor’a 2015 yılında 500 bin Euro bonservis bedeli ile gelen Deniz Türüç, sarı-kırmızılı ekipte çıktığı 144 maçta 28 gol atarken, 24 de asist yaptı.