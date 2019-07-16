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Boyd Kartal oldu sırada Hugo var!
Transfer Haberleri

Boyd Kartal oldu sırada Hugo var!

Siyah-beyazlılar, ABD’li Tyler Boyd’u Vitoria Guimaraes’den 2.4 milyon Euro’ya aldı. Kesin anlaşmaya varılan Fiorentina’lı Vitor Hugo ise kısa süre içinde açıklanacak.

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 16 Temmuz 2019 08:38

Kartal’ın ‘av sezonu' başlıyor. Türkiye Bankalar Birliği ile borçların yapılandırması anlaşmasını imzalayan Beşiktaş, uzun süredir suskun kaldığı transferde atağa kalktı. Günler öncesinde el sıkışılan Tyler Boyd bu kez ‘gerçekten' bitti. Vitoria Guimaraes'e 2.4 milyon Euro bonservisi taksitlerle ödeyecek Beşiktaş, 24 yaşındaki ABD'li kanat oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. Boyd bugün Riva kampına katılacak.

Transfer hareketliliği Vitor Hugo ile sürecek. Fiorentina ile 28 yaşındaki stoperin kiralanması konusunda kesin olarak anlaşmaya varıldı. Brezilyalı savunma oyuncusunun satın alma opsiyonunun da alınması için mutabakat sağlandı. Beşiktaş yönetimi Vitor Hugo'yu en kısa süre içinde kamuoyuna açıklamayı planlıyor.

Son güncelleme 08:45 | 16 Temmuz 2019
beşiktaş transfer Tyler Boyd Vitor Hugo
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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