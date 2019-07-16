Boyd Kartal oldu sırada Hugo var!

Kartal’ın ‘av sezonu' başlıyor. Türkiye Bankalar Birliği ile borçların yapılandırması anlaşmasını imzalayan Beşiktaş, uzun süredir suskun kaldığı transferde atağa kalktı. Günler öncesinde el sıkışılan Tyler Boyd bu kez ‘gerçekten' bitti. Vitoria Guimaraes'e 2.4 milyon Euro bonservisi taksitlerle ödeyecek Beşiktaş, 24 yaşındaki ABD'li kanat oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. Boyd bugün Riva kampına katılacak.

Transfer hareketliliği Vitor Hugo ile sürecek. Fiorentina ile 28 yaşındaki stoperin kiralanması konusunda kesin olarak anlaşmaya varıldı. Brezilyalı savunma oyuncusunun satın alma opsiyonunun da alınması için mutabakat sağlandı. Beşiktaş yönetimi Vitor Hugo'yu en kısa süre içinde kamuoyuna açıklamayı planlıyor.