Bir yıldızdan fazlası Max Kruse!

Sercan HAMZAOĞLU / Fenerbahçe’nin Werder Bremen'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Max Kruse, kısa sürede büyük etki yaptı. Zorlu bir sürecin ardından transfer edilen Kruse, Topuk Yaylası kampındaki performansı ve tavırlarıyla kendine hayran bıraktı. 30 yaşındaki futbolcunun hareketleri onun gelmesini çok isteyen teknik patron Ersun Yanal'ı bile şaşırttı. Yöneticilerle yaptığı değerlendirmede Yanal, “Takıma bu kadar pozitif enerji katacağını ben bile beklemiyordum” dedi. Deneyimli teknik adam, “Listemin en başındaydı ve ne kadar haklı olduğumuzu herkes gördü. Sadece yıldız değil büyük bir karakter transfer etmişiz. Sezon içinde bu takımın gizli kaptanlardan biri olacak” ifadelerini kullandı.

İrfan YİRMİBEŞ / KALİTESİ 1. SINIF

Taktik maçlarda kendisine çizilen rollere çabuk uyum sağlıyor. Takım arkadaşlarına alan yaratıyor, final pasları veriyor. Son vuruşları birinci sınıf.

TAM BİR PROFESYONEL

İdmanlarda asla kaytarmıyor. Hep daha fazlası için kendini zorluyor, daha iyisini istiyor. Kendisine verilen yeme-içme programına harfiyen riayet ediyor.

İLETİŞİM GÜCÜ YÜKSEK

Takımda genç ya da tecrübeli demeden herkesle kısa sürede iyi ilişkiler kurdu. Türkçe öğrenmeye başladı. Örnek bir yabancı olarak öne çıktı.

POZİTİF TAVRIYLA ÖRNEK

Son yıllarda Fenerbahçe'yi esir alan negatif havayı ortadan kaldırmayı başardı. Güler yüzlü ve enerjik. Pozitif karakteriyle takıma liderlik etmeyi bildi.