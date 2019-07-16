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Beşiktaş’tan 36 milyon TL’lik anlaşma
Beşiktaş

Beşiktaş’tan 36 milyon TL’lik anlaşma

Vodafone ile 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzalayan Beşiktaş, 36 milyon TL'yi kasasına koyacak.

16 Temmuz 2019 13:36

Beşiktaş, Vodafone ile forma sponsorluk anlaşması imzaladı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada anlaşmanın iki yıllık olduğunu ve toplam 36 milyon TL alacaklarını söyledi.

Fikret Orman, sponsorluk anlaşması nedeniyle düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ekonomik anlamda biraz daha daralmak zorundayız. Bazı departmanlarda sempatik olmayan şeyler yapıyoruz ama yapmak zorundayız. Bundan sonra Beşiktaş’ta seçim yarışım olmayacak. Benden sonra gelen arkadaşlara yapısı oturmuş bir Beşiktaş bırakmak istiyorum. Bu süreçte kulübümüz için en doğru kararları almak istiyorum. Ana fikir olarak, biz biraz daha daralmak zorundayız. Bu bir tek Beşiktaş için geçerli değil. Dünyada da bunu görüyorsunuz. Toplam 36 Milyon TL’lik 2 yıllık bir anlaşma yapıyor. 7 yıllık süreçte 32 milyon dolarlık bir anlaşma oldu.”

Son güncelleme 13:36 | 16 Temmuz 2019
beşiktaş fikret orman
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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