Beşiktaş’tan 36 milyon TL’lik anlaşma

Beşiktaş, Vodafone ile forma sponsorluk anlaşması imzaladı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada anlaşmanın iki yıllık olduğunu ve toplam 36 milyon TL alacaklarını söyledi.

Fikret Orman, sponsorluk anlaşması nedeniyle düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ekonomik anlamda biraz daha daralmak zorundayız. Bazı departmanlarda sempatik olmayan şeyler yapıyoruz ama yapmak zorundayız. Bundan sonra Beşiktaş’ta seçim yarışım olmayacak. Benden sonra gelen arkadaşlara yapısı oturmuş bir Beşiktaş bırakmak istiyorum. Bu süreçte kulübümüz için en doğru kararları almak istiyorum. Ana fikir olarak, biz biraz daha daralmak zorundayız. Bu bir tek Beşiktaş için geçerli değil. Dünyada da bunu görüyorsunuz. Toplam 36 Milyon TL’lik 2 yıllık bir anlaşma yapıyor. 7 yıllık süreçte 32 milyon dolarlık bir anlaşma oldu.”