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Antalyaspor ile Gençlerbirliği 1-1 berabere kaldı!
Gençlerbirliği

Antalyaspor ile Gençlerbirliği 1-1 berabere kaldı!

Erzurum’da sezon öncesi kamp çalışmalarını sürdüren Antalyaspor ve Gençlerbirliği, hazırlık maçında karşılaştı. Müsabaka her iki tarafın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

16 Temmuz 2019 20:34

Spor Toto Süper Lig ekipleri Gençlerbirliği ile Antalyaspor, hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

Erzurum’daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde oynanan karşılaşmada Gençlerbirliği, Nadir Çiftçi’nin 41. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Golden sonra baskısını artıran Antalyaspor, gelişen atakta Serdar Özkan’ın ayağından 45. dakikada bulduğu gol ile skoru 1-1’e getirdi.

İkinci yarısı karşılıklı ataklarla geçen ve her iki takımın skor üretemediği karşılaşma, ilk yarıda kaydedilen karşılıklı gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmayı, İran’ın Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör Sazi’nin teknik direktörü Mustafa Denizli ile Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor’un teknik direktörü Erkan Sözeri de izledi.

Son güncelleme 20:34 | 16 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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