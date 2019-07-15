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Zlatan Ibrahimovic’ten geri dönüş sinyali!
Transfer Haberleri

Zlatan Ibrahimovic’ten geri dönüş sinyali!

Zlatan Ibrahimovic, futbolu bıraktıktan sonra eski takımı Ajax'ta görev almaya sıcak baktığını ifade etti.

15 Temmuz 2019 09:31

Kariyerini MLS ekiplerinden LA Galaxy’de sürdüren Zlatan Ibrahimovic, emeklilik planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

De Telegraaf’a konuşan Ibrahimovic, 2001-2004 yılları arasında top koşturduğu Ajax’la ilgili değerlendirme yaptı. Ibrahimovic, Ajax’a futbolcu olarak dönme planı olmadığını belitirken, ”Normalde oynadığım takımlara geri dönmem. Ancak futbolu bıraktıktan sonra Ajax’a direktör olabilirim. Orada oturanlardan çok daha iyi iş yapardım” dedi.

Ajax’ın yükselişinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren 37 yaşındaki futbolcu, ”Ajax halen benim Hollanda’daki takımım ve onların bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Kimsenin beklemediğini başardılar ve bunu kendi ürettiği oyuncularla yaptılar. Bunu görmek muhteşem” dedi.

2001’de Malmö’den Ajax’a transfer olan Zlatan Ibrahimovic, Hollanda kulübünde geçirdiği üç sezonun ardından Juventus’un yolunu tutmuş, ardından da Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain ve Manchester United formaları giymişti.

Son güncelleme 09:31 | 15 Temmuz 2019
ajax hollanda mls Zlatan Ibrahimovic
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34 19 65
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34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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