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Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası | Türkiye 57-69 Fransa
Milli Takımlar

Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası | Türkiye 57-69 Fransa

Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, Fransa'ya 69-57 yenildi. A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, son 16 turunda İtalya'yla eşleşti.

15 Temmuz 2019 23:06

Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye, A Grubu’ndaki üçüncü ve son maçında Fransa’ya 69-57 yenildi. İsrail’in Tel Aviv şehrinde düzenlenen şampiyonada Ümit Milli Takım, Fransa karşısında ilk yarıyı 31-28 önde tamamladı. İkinci yarıda daha etkili olan Fransa, sahadan 69-57 galip ayrıldı.

15 Temmuz 2019 Erkeklerde ve kadınlarda 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası`nın düzenleneceği şehirler belli oldu Kadınlarda ve erkeklerde 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası`nı düzenlemeye hak kazanan şehirler belli oldu. Buna göre 2021 yılında Avrupa Basketbol Şampiyonası`na kadınlarda, Fransa ve İspanya; erkeklerde ise Almanya, Çekya, İtalya ve Gürcistan ev sahipliği yapacak. İlgili Haberi Oku

A Grubu’nu iki galibiyetle ikincisi sırada bitiren milli takım, B Grubu’nun üçüncüsü İtalya ile son 16 turunda eşleşti. Ümit Milli Takım, İtalya’yla 17 Temmuz Çarşamba günü çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek. Grubu üç galibiyetle lider tamamlayan Fransa ise son 16 turunda Ukrayna ile eşleşti.

Son güncelleme 23:06 | 15 Temmuz 2019
fransa türkiye Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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