Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası | Türkiye 57-69 Fransa

Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye, A Grubu’ndaki üçüncü ve son maçında Fransa’ya 69-57 yenildi. İsrail’in Tel Aviv şehrinde düzenlenen şampiyonada Ümit Milli Takım, Fransa karşısında ilk yarıyı 31-28 önde tamamladı. İkinci yarıda daha etkili olan Fransa, sahadan 69-57 galip ayrıldı.

Erkeklerde ve kadınlarda 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası`nın düzenleneceği şehirler belli oldu Kadınlarda ve erkeklerde 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası`nı düzenlemeye hak kazanan şehirler belli oldu. Buna göre 2021 yılında Avrupa Basketbol Şampiyonası`na kadınlarda, Fransa ve İspanya; erkeklerde ise Almanya, Çekya, İtalya ve Gürcistan ev sahipliği yapacak. İlgili Haberi Oku

A Grubu’nu iki galibiyetle ikincisi sırada bitiren milli takım, B Grubu’nun üçüncüsü İtalya ile son 16 turunda eşleşti. Ümit Milli Takım, İtalya’yla 17 Temmuz Çarşamba günü çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek. Grubu üç galibiyetle lider tamamlayan Fransa ise son 16 turunda Ukrayna ile eşleşti.